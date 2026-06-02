Dall'8 al 14 giugno tornano in onda i nuovi episodi di Racconto di una notte. La soap opera turca continua ad arricchirsi di intrighi e nuovi colpi di scena, tanto che Selim dopo essere rimasto ferito prometta vendetta nei confronti di Mahir. Quest'ultimo invece sposa Canfeza, ma tra i due neo sposi le cose non vanno come avrebbero desiderato tanto che lei minaccia di andarsene.

Anticipazioni Racconto di una notte

Le anticipazioni riguardanti le nuove trame di Racconto di una notte, vedono Selim sempre più fuori controllo. Mentre Mahir cerca di portare via dalla villa Canfeza, quest'ultima si rifiuta per paura delle minacce a sua nonna da parte dell'uomo.

Il gesto della donna, viene visto dall'agente di polizia come un tradimento nei suoi confronti e ciò lo porta ad allontanarsi. Come se non bastasse, Mahir scopre di essere stato tradito da Orhan e quindi viene reintegrato nelle forze dell'ordine.

Intanto Selim durante la fuga viene ferito e portato in ospedale. L'uomo furioso per i piani andati a monte, promette vendetta contro Mahir. Canfeza dopo essere stata liberata convola a nozze con Mahir, ma tra i due nel frattempo è calato il gelo: lui continua a respingerla, mentre lei dopo diversi tentativi di riconquistare la fiducia dell'agente minaccia di abbandonare la villa. Anche su Rasit c'è un alone di misteri e intrighi pronti a far scoppiare nuove tensioni.

Dove e quando seguire la soap turca

Gli episodi di Racconto di una notte vengono trasmessi dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 15:45. Il sabato vengono anticipati alle ore 14:15, mentre la domenica vengono trasmessi alle ore 15 e in prima serata.

Tutti coloro che intendono seguire gli episodi in streaming possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dov'è possibile seguire anche gli episodi precedenti.

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, gli affezionati della soap hanno espresso un commento su ciò che è accaduto negli ultimi episodi. Un utente ha scritto: "Selim è completamente fuori controllo". Un altro utente si è invece soffermato su Canfeza e Mahir: "Ma questi due si sposano e va tutto storto.

Ma a cosa stiamo assistendo?". Uno spettatore ha commentato: "Giusto così, Orhan doveva essere smascherato". Infine c'è chi ha affermato: "Prepariamoci perché ora verranno fuori tutti gli altarini su Rasit".