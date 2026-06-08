Sul sito ufficiale e su tutti i canali social di Temptation Island è stato diffuso il video di presentazione della seconda coppia formata da Francesca e Danilo. I due stanno insieme da 4 anni, ma lei è convinta che il fidanzato le racconta tantissime bugie. Al contrario lui sostiene che la sua compagna sia troppo gelosa e ciò lo fa sentire come fosse in prigione.

Temptation Island: il video di presentazione di Francesca e Danilo

Nel video di presentazione ufficiale agli spettatori del docu-reality di Canale 5, Francesca spiega di essersi rivolta lei a Temptation Island: “Ho 25 anni e sono fidanzata da 4 anni con Danilo”.

A quel punto la diretta interessata ha affermato: “Penso che lui mi dica un sacco di balle”. La protagonista ha raccontato di essere stata contattata da una ragazza lo scorso dicembre: “Mi ha mostrato le chat scambiate in una d'incontri dove lui le ha anche chiesto il numero di telefono”. Francesca ha così spiegato che il suo fidanzato ha dato la colpa all’intelligenza artificiale, ma la 25enne continua a non fidarsi al 100% del proprio compagno: “Guardo il suo telefono, i suoi social e chi segue. So tutti i nomi e cognomi, perché le guardo ogni giorno”.

“Questa è follia. Ho deciso di accettare di partecipare a Temptation Island perché da qualche anno a questa parte mi sento dentro una gabbia, in una prigione”, ha replica Danilo.

Infine quest’ultimo ha aggiunto di essere stufo dell’eccessiva gelosia della sua compagna.

La reazione di alcuni utenti del web

Su Facebook non sono mancate le reazioni di alcuni fan del programma. Un utente ha scritto: “Ultimamente le coppie sembrano avere tutte lo stesso copione”. Un altro utente ha invece affermato: “Ci daranno grandi soddisfazioni”. Uno spettatore ha aggiunto: “Lei molto sveglia visto che crede alle chat create ad hoc con l’IA”. Infine c’è anche chi ha affermato: “Certo che lei ha problemi se tutti i giorni controlla le persone che segue il fidanzato sui social”.

Il cast: Gabriele e Sara sono la prima coppia

Prima di Francesca e Danilo, sono stati ufficializzati Gabriele e Sara.

Lui ha scritto al programma perché convinto che la sua fidanzata lo abbia tradito, anche se ha sempre negato. Il ragazzo ha precisato di avere sempre fatto il possibile per la propria partner, ma quest’ultima ha avvisato il compagno di pensare solo alle cose materiali. Nel momento in cui Gabriele ha detto di riempiere di complimenti Sara, la protagonista ha replicato: “Lo so che sono bella, me lo dico sempre anch’io”,