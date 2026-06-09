Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si preparano a celebrare il loro matrimonio nella suggestiva Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto. La cerimonia, di rito religioso, sarà officiata dal parroco del borgo, don Marcello Serio. La scelta di questa location esclusiva ricade su uno dei luoghi più affascinanti della Maremma, rinomato per la sua ricca storia e il suo notevole valore artistico. La chiesa, incastonata nel cuore del centro storico, è un pregevole esempio di architettura che fonde elementi romanici, gotici e rinascimentali, caratterizzata da una facciata sobria e interni impreziositi da affreschi di scuola senese e umbro-laziale.

La Pieve di San Nicola: un gioiello storico e la sua capienza

Edificata tra il 1100 e il 1200, la Pieve di San Nicola si affaccia sulla pittoresca piazza della Repubblica. Questa storica struttura è in grado di accogliere tra le ottanta e le cento persone sedute, una capienza che può quasi raddoppiare considerando i posti in piedi, rendendola ideale per eventi intimi ma significativi. Al suo interno, la Pieve custodisce opere d'arte di grande rilievo, tra cui spiccano una Madonna in Trono con Bambino e santi, oltre a raffigurazioni di San Nicola di Bari e San Lorenzo. Per l’occasione, è prevista la partecipazione di numerosi invitati, inclusi parenti, amici e diverse personalità del mondo dello spettacolo, come i noti artisti Coez e Franco126.

Un amore consolidato e la gioia della famiglia

L'annuncio delle nozze tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, imprenditrice digitale, era giunto all’inizio del 2026, suscitando grande interesse. La conferma definitiva dell’imminente matrimonio si è avuta durante la partecipazione del cantautore al Festival di Sanremo, quando un video diventato virale su TikTok aveva immortalato la coppia in un ballo sulle note di un brano vincitore, con Carolina che mostrava un vistoso anello al dito. Questo importante passo giunge a poco più di un anno dalla nascita della loro primogenita, Anna, venuta alla luce nell’aprile 2025. La relazione tra Paradiso e Sansoni, iniziata nel 2017, è sempre stata caratterizzata da discrezione e autenticità, rafforzata dall’arrivo della figlia e dal desiderio condiviso di costruire una famiglia solida e duratura.

Carolina Sansoni: profilo dell'imprenditrice

Carolina Sansoni, nata a Roma nel 1992, è una figura affermata nel settore della comunicazione digitale, nota per aver fondato l’agenzia Talk in Pills. Nel 2026, ha ceduto il progetto a un importante gruppo finanziario, pur mantenendo un ruolo creativo e strategico. Il suo percorso professionale include significative esperienze nel fashion business e nella consulenza, dimostrando una versatilità e competenza notevoli. Nonostante la notorietà del compagno, Carolina ha sempre mantenuto un profilo pubblico discreto, a testimonianza della volontà della coppia di preservare la propria privacy familiare. La coppia convive da tempo a Fiumicino, alle porte di Roma, insieme ai loro due cani, Ugo e Pina.

Il cantautore, in una precedente intervista, aveva rivelato che Carolina è stata la musa ispiratrice del celebre brano “Questa nostra stupida canzone d’amore”, sottolineando come un amore reale e sincero sia la fonte più autentica per la creazione artistica.