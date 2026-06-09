Per settimane si è vociferato della possibile partecipazione di Matteo Stratoti a Temptation Island, ovviamente nel ruolo di tentatore perché a Uomini e donne non ha trovato l'amore. A riprese già cominciate, però, è stato lo stesso ex corteggiatore a smentire queste voci collegandosi in diretta con Daria Restaino su TikTok ed escludendosi dal gruppo dei ragazzi single della nuova edizione del reality Mediaset.

Novità su Temptation Island 2026

Stando alle ultime indiscrezioni la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island dovrebbe andare in onda mercoledì 24 giugno, quindi le registrazioni in Calabria dovrebbero essere cominciate.

Filippo Bisciglia, la redazione, le coppie e i tentatori, dunque, sarebbero già nel resort che li ospiterà per tutta la durata delle riprese, quindi per circa 21 giorni.

Al momento è stata svelata l'identità di alcuni fidanzati, ma si sa pochissimo dei single che avranno il compito di tentare i componenti del cast di quest'anno.

La smentita in live

Nelle scorse settimane si è parlato molto della presenza di alcuni volti già noti nel gruppo dei tentatori, e uno dei nomi più gettonati era quello di Matteo Stratoti.

Si vociferava che l'ex corteggiatore di Uomini e donne avrebbe partecipato alla nuova edizione di Temptation Island nel ruolo di single, ma poche ore fa è stato lui stesso a smentire tutto.

L'ex pretendente di Sara, infatti, si è collegato in diretta con Daria Restaino su TikTok e ha definito "falsi" i rumor che lo volevano tra i tentatori del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Quando va in onda la nuova stagione

In queste ore si è saputo che Temptation Island dovrebbe tornare in onda il 24 giugno, ma solo le prime tre puntate dovrebbero essere trasmesse su Canale 5 il mercoledì sera.

Stando a quello che si legge sul web ultimamente, il reality dovrebbe spostarsi al lunedì a partire dal quarto appuntamento (sarebbero sei in tutto) e il gran finale sarebbe previsto per l'ultima settimana di luglio.

Le registrazioni in Calabria sarebbero cominciate l'8 giugno, ma per ora non sono trapelate indiscrezioni su quello che starebbe accadendo all'interno dei villaggi.