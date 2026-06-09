Le anticipazioni di Beautiful per la settimana da lunedì 15 a domenica 21 giugno mettono al centro il dramma di Steffy e la caduta definitiva di Luna. Negli episodi in onda alle 13:40 su Canale 5, dopo giorni di prigionia, Steffy viene finalmente ritrovata da Finn, che la riporta a casa tra lo shock della famiglia e la rivelazione più devastante: è proprio Luna la responsabile del rapimento e degli omicidi di Tom e Hollis. Mentre Ridge, Taylor e Finn stringono Steffy in un abbraccio liberatorio, a casa Spencer e alla centrale di polizia esplode una verità che travolge tutti, soprattutto Poppy, costretta a guardare sua figlia in manette.

Steffy torna a casa e racconta l’incubo vissuto tra le grinfie di Luna

Steffy rientra finalmente nella sua casa, circondata dall’affetto di suo marito Finn, dei suoi genitori Ridge, Taylor e dei figli. È provata, disidratata, ancora scossa dal terrore di essere avvelenata da Luna, ma sorprendentemente lucida e determinata a riprendere il controllo della sua vita. Ridge e Taylor ringraziano Finn per averla salvata, mentre R.J. crolla sotto il peso della colpa: è stato lui a introdurre Luna nella famiglia, senza immaginare la sua doppia identità. Il racconto di Steffy è un pugno allo stomaco per tutti: la gabbia, la paura, la manipolazione, la sensazione di essere a un passo dalla morte. E soprattutto la certezza che Luna abbia agito con lucidità, non in un raptus.

La verità su Luna esplode e travolge Poppy, Bill e gli Spencer

Alla centrale di polizia, Poppy viene scagionata: non è lei la responsabile degli omicidi di Tom e Hollis. Ma il sollievo dura un istante, perché davanti ai suoi occhi compare Luna in manette. La ragazza confessa tutto, accusando Li di non aver mai protetto la madre e rivelando un passato di rabbia repressa che l’ha portata a uccidere e a rapire Steffy. A casa Spencer, Bill è distrutto: la giovane che considerava come una figlia si è rivelata una manipolatrice capace di ingannare tutti. Liam e Will gli restano accanto, mentre Katie gli offre sostegno nel momento più difficile. Intanto Finn viene celebrato come un eroe: senza il suo intervento, Steffy non sarebbe sopravvissuta.