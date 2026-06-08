Il rapporto tra Cinzia Paolini e Marco Troiani continua a far discutere: anche se le registrazioni di Uomini e donne sono in stand-by, la coppia è costantemente al centro delle chiacchiere. In questi giorni, ad esempio, Diego Tavani ha criticato sia la dama che il cavaliere: in un'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni, infatti, il protagonista del trono Over ha definito i due "colleghi" persone disposte a tutto pur di stare sotto i riflettori.

Il commento sul riavvicinamento lontano dalle telecamere

Il ritorno di fiamma tra Cinzia e Marco è sulla bocca di tutti da giorni, ovvero da quando entrambi hanno postato i primi contenuti di coppia sui social.

Tra chi non crede ai due c'è Diego, che nelle ultime puntate di Uomini e donne ha avanzato qualche dubbio sulla sincerità della dama e sulle reazioni poco spontanee del cavaliere.

In una recente intervista il protagonista del trono Over ha ribadito questo concetto ed è andato contro i "colleghi" di parterre quando ha saputo che si sono riavvicinati una volta terminate le registrazioni del programma: "Si frequentano? Questa è la prova che è un gioco studiato dall'inizio per mantenere l'attenzione mediatica sulla loro storia".

Le frecciatine di Mario

In questi giorni anche Mario ha detto la sua su Cinzia e sulla decisione che ha preso una volta finite le riprese di Uomini e donne.

"Con lei ho sempre avuto la sensazione che recitasse una parte, diciamo che è una persona variopinta.

Marco, invece, in diversi momenti mi ha fatto pena perché è insicuro", ha dichiarato l'imprenditore pugliese che a settembre potrebbe riprendere posto nel parterre maschile.

Il futuro a Uomini e donne

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne inizieranno verso la fine di agosto, quindi nei prossimi mesi sul web impazzeranno teorie e indiscrezioni sul cast sia giovane che Over.

Tra i fan c'è chi è convinto che nel parterre 2026/2027 figureranno alcuni personaggi storici, soprattutto quelli che non sono riusciti a trovare l'anima gemella in questa stagione.

Alle puntate che saranno trasmesse in tv da metà settembre, dunque, potrebbero partecipare Gemma, Gloria, Sabrina, Rosanna, Cristina, Diego e Mario.