Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5, Erim apparirà furioso con Yildiz Yilmaz dopo aver scoperto che intende sposare Halit solo per interesse. Il giovane farà cadere la sua ex matrigna dopo averla vita parlare con Erim.

Erim scopre che Yildiz vuole sposare Halit solo per interesse

Erim e Halit spieranno uno scontro acceso tra Yildiz ed Ender. In questo modo, l'imprenditore scoprirà che la sua promessa sposa ha intenzione di sposarlo solo per interesse in quanto innamorata di Kerim. Erim andrà su tutte le furie quando scoprirà che Yildiz sta usando suo padre, che lo inviterà a mantenere la calma promettendogli di strapparle Halitcan.

Intanto, Halit chiederà aiuto al suo avvocato per ottenere l'affidamento del figlio mentre Erim faticherà a controllare la sua rabbia. Yildiz non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento del ragazzo sempre più scontroso nei suoi confronti. La donna crederà inizialmente che sia triste per la partenza di Yigit e Lila per l'America per poi chiedere a Zehra il perché dello strano comportamento di Erim.

Erim dà una spinta ad Yilmaz facendola cadere rovinosamente a terra

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Zehra sarà troppo concentrata sui suoi problemi per dare una risposta ad Yildiz. Halit, invece, cercherà di minimizzare ogni sfuriata di Erim, spiegando alla sua promessa sposa che è nella delicata fase dell'adolescenza.

Ma Erim non riuscirà a contenere la sua rabbia nel corso della festa di compleanno di Kaya organizzata da Sahika. Il giovane darà una spinta ad Yildiz quando la vedrà parlare con Kerim, facendola cadere rovinosamente in terra. Halit capirà che Erim non deve più vivere sotto lo stesso tetto della sorella di Zeynep se vuole portare a termine il suo piano di vendetta. L'imprenditore chiederà al figlio di andare a vivere da Ender. Erim accetterà solo quando suo padre gli prometterà che andranno a cena insieme alla Celebi.

Halit ha organizzato una festa per celebrare l'acquisto della sua nuova abitazione

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio giugno in televisione, Halit ha chiesto ad Asuman di aiutarlo a riconquistare il cuore di Yilmaz, che invece è apparsa sempre più innamorata di Kerim.

Il signor Argun ha organizzato una festa per celebrare l'acquisto della nuova abitazione. In questo frangente ci sono stati momenti di panico quando alcuni agenti hanno fatto irruzione al party per arrestare Zehra con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Il pubblico ha scoperto che si è trattato di un piano di Kerim e Mert per guadagnarsi la fiducia di Halit.