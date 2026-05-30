Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dall'8 al 12 giugno svelano che Cristina si sentirà tradita da Valentina e Leo e ciò la porterà a chiudersi ancora di più in se stessa.

Diego e Lorenza sempre più vicini

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 giugno prendono il via da un inatteso avvicinamento tra Diego e Lorenza. La complicità tra i due era già stata notata dal pubblico della soap ma l'unione sarà ancora più evidente. Infatti, la cameriera del Vulcano con la sua dolcezza e solarità riuscirà ad affascinare Diego, il quale dopo un periodo difficile sembrerà pronto a lasciarsi andare.

Frattanto, Rosa sarà destabilizzata da una notizia che arriverà direttamente da Pino. Il ritorno del postino nella vita della Picariello non passerà inosservato visto che il rapporto con Damiano subirà dei contraccolpi. I due avranno delle discussioni e anche se cercheranno la riconciliazione non sarà ben chiaro se si tratti solo di abitudine o di un sentimento ancora vivo. In questa situazione, Rosa sarà portata a chiedersi se i sentimenti per Pino fanno realmente parte del passato.

Roberto indaga sulle scelte di Mori

Bice e Sergio sembreranno pronti a riprendere la loro vita insieme, ma la loro serata speciale prenderà una piega inaspettata e Mariella e Guido verranno inevitabilmente coinvolti e la loro tranquillità coniugale rischierà di vacillare.

Roberto continuerà ad indagare sui motivi che hanno spinto Mori a cambiare Radio e trovare una nuova squadra di lavoro. Ferri potrebbe giungere così a scoperte sul passato di Mori inaspettate. Inoltre, sul versante familiare, nuove tensioni alimenteranno la vita del manager. Cristina si sentirà tradita da Valentina e Leo e nonostante il ragazzo cerchi una riconciliazione con lei, la ragazza reagirà chiudendosi sempre più in se stessa.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Cristina ha avuto una crisi di panico durante un'interrogazione, con la conseguenza che Greta ha chiesto a Roberto maggiore libertà per la figlia. Intanto, Alberto si è messo sulle tracce di Anna ma al casale della sua famiglia ha trovato una donna destinata a mettere in discussione tutte le scelte dell'avvocato.