Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 agosto svelano che, dopo aver capito che Christoph non è stato del tutto sincero circa i suoi sentimenti, Alexandra lo lascerà con grande soddisfazione di Sophia.

Henry chiede a Maxi di sposarlo

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto prendono il via dal piano di Lale per riavvicinare Maxi e Henry. Quando Maxi crederà che il suo amato è in pericolo non ci penserà due volte e correrà in suo aiuto: Henry resterà sconvolto dal coraggio della giovane.

A questo punto, Henry chiederà a Maxi di sposarlo e lei accetterà. I due vivranno un momento romantico quando aiuteranno Larissa a costruire il suo nuovo laboratorio di gioielli in una vecchia baita.

Anja, dopo varie indagini, sembrerà giungere alla scoperta che Michael ha donato a Yannik la statuetta che lei cerca, ma un imprevisto potrebbe mandare a monte il piano di riconquistarla. La ragazza deciderà di rinunciare al difficile compito e lo dirà al fratello, ma un incontro inatteso cambierà tutto. Anja recupererà la statuetta ma ancora una volta un imprevisto manderà tutto all'aria. Anja racconterà tutta la verità sulla statuetta a Michael che sarà incerto sul credere o meno alla versione della ragazza.

Alla fine il medico deciderà di crederle restituendole i gioielli che vi sono all'interno della statuetta ma un nuovo problema sta per presentarsi nella vita di Anja

Durante una gita in montagna, Katja, che era serena per rapporto che aveva ricostruito con Markus, capirà che quest'ultimo prova ancora qualcosa per lei e prenderà le distanze. Al contempo, il rapporto tra Markus e Vincent si manterrà difficile.

Erik vuole prendere il posto di Alfons

Alfons vorrebbe un permesso per poter festeggiare con Hildegrad le nozze d'oro ma Sophia glielo negherà. Ben presto, Alfons scoprirà che stano cercando un sostituto. Erik si farà avanti e si proporrà per il posto di concierge. Spinto da Yvonne, Eri affronterà Sophia e otterrà l'incarico.

Nonostante Alfons lo metta alla prova e lui sbagli, Erik deciderà di non darsi per vinto mettendosi ancora in gioco.

Markus noterà una vicinanza eccessiva tra Sophia e Christoph. Anche Alexandra inizierà a collegare dei dettagli fino a giungere alla decisione di lasciare il suo futuro sposo. Sophia ne resterà piacevolmente colpita.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Yannik ha fatto di tutto per divorziare il più velocemente possibile, in modo da dedicarsi ai preparativi del nuovo matrimonio con Larissa. Henry si è allontanato da Maxi accusandola di aver messo la madre in difficoltà. Incoraggiata da Larissa, Maxi ha scritto una lettera per il suo amato. Infine, Anja, una donna conosciuta in Sudamerica, ha fatto ritorno nella vita di Michael.