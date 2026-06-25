Sadakat farà arrivare alla villa Zeynep nelle prossime puntate di Far Away: "Darà alla luce tuo figlio", dirà a Cihan, sconvolgendolo.

Le anticipazioni tv rivelano che Sadakat vorrà a tutti i costi un nipote da Cihan e visto che Alya non dorme con lui prenderà una ragazza da Diyarbekir. Si scoprirà che Zeynep è ricattata dalla sua famiglia: se tornerà a casa le toglieranno la vita. Alya e Cihan non sapranno come fare per aiutare al meglio la nuova arrivata senza costringerla a vivere una vita non sua.

Un erede a tutti i costi in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Sakadat non si arrenderà neanche dopo le nozze di Cihan e Alya.

La donna, infatti, dopo aver annunciato a tutti gli invitati che presto arriverà un nipotino, pretenderà di avere un erede. Come da accordi, Alya e Cihan dormiranno in camere separate, ma Sadakat farà di tutto per rendere la vita impossibile a Alya. Il rapporto tra Cihan e sua moglie procederà in modo sereno e giorno dopo giorno in Alya crescerà la fiducia nei confronti di suo marito. Sadakat, però, avrà un'altra amara sorpresa per i due coniugi. La signora Albora farà chiamare Cihan e Alya per presentare loro una nuova ospite della villa. "Lei è Zeynep", dirà Sadakat a suo figlio e sua nuora, "La figlia di due amici di Diyarbekir". La ragazza, molto timida e timorosa, sarà accolta nel migliore dei modi, ma presto Sadakat spiegherà il vero motivo del suo soggiorno.

"Zeynep darà alla luce tuo figlio", dirà a Cihan lasciandolo senza parole.

Zeynep: un'altra prigioniera di Sadakat Albora

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan sarà sconvolto dalle intenzioni di sua madre. "Come puoi pensare una cosa del genere? Stai scherzando?" dirà l'uomo, incredulo. Sadakat, tuttavia, spiegherà a suo figlio che le sue intenzioni sono molto serie. La donna racconterà che i genitori della ragazza, Dilaver e Neriman, vogliono che lui la sposi con rito religioso. "Se Zeynep tornerà a casa, le toglieranno la vita", dirà Sadakat senza mezzi termini. Alya si renderà conto di quanto sia distante dalla sua la realtà in cui si trova. Cihan rifletterà sul da farsi e penserà a come poter salvare Zeynep senza costringerla a vivere una vita che non vuole.