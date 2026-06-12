In queste ore sono iniziate le registrazioni dell'Isola dei famosi, quindi i fan e i cari di Zeudi Di Palma non avranno sue notizie per circa 40 giorni. Prima di consegnare il cellulare alla produzione del reality, però, la giovane ha dedicato dolcissime parole alla fidanzata Scarlett Plott, confermando che il loro rapporto è più solido che mai.

Il gesto di Zeudi prima di diventare naufraga

Stando a quello che si legge sul web oggi, 12 giugno, le riprese dell'Isola dei famosi sarebbero cominciate: i concorrenti, dunque, avrebbero consegnato i cellulari alla produzione e sarebbero naufragati sulla spiaggia che li ospiterà nelle prossime settimane.

Zeudi è nelle Filippine da qualche giorno, ma i fan hanno notato che è stata attiva sui social fino a poche ore fa.

A colpire tutti è stato il messaggio che l'ex Miss Italia ha scritto alla fidanzata prima di iniziare l'avventura nel reality, un dolce commento che sembra aver lasciato il segno in molti.

"La mia motociclista preferita. Sono così orgogliosa di te", sono le parole che la 24enne ha rivolto a Scarlett in inglese a poche ore dallo sbarco sull'Isola.

São 5:14 da manhã nas Filipinas deve ser as últimas horas sem celular e esta é com certeza o último comentário da Zeudi numa foto da Scarlett por 40 dias😭 a mais apaixonada é ela😭#zeudiners pic.twitter.com/YnkVqVRTCo — loucosnadayane (@loucosnadayane) June 10, 2026

Le novità dalle Filippine

Sempre in queste ore Daniela Seclì di Fanpage ha svelato cosa starebbe accadendo nelle Filippine, dove si registrerà la nuova edizione dell'Isola dei famosi con Zeudi protagonista.

"Oggi toglieranno i telefoni ai naufraghi (dovrebbero averlo fatto in mattinata) e domani, sabato 13 giugno, inizieranno le riprese", si legge su X questo venerdì.

L'attesa della community

I fan di Zeudi sanno che dovranno fare a meno di lei per circa 40 giorni, un periodo lunghissimo in cui cercheranno di conoscersi meglio per provare a diventare una community ancora più compatta e numerosa.

Per quanto riguarda i profili social di Di Palma, in queste settimane dovrebbero essere gestiti dalla sua agenzia, soprattutto nel caso di eventuali sponsorizzazioni da condividere in determinate tempistiche.

L'account Twitch della 24enne, invece, è nelle mani di mamma Maria Rosaria, che ha già cominciato a fare live per chiacchierare e per preparare ricette particolari insieme ai tantissimi sostenitori della figlia.