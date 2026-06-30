Le registrazioni dell'Isola dei famosi proseguono e anche oggi, 30 giugno, sul web stanno circolando nuove indiscrezioni su quello che starebbe accadendo nelle Filippine. Deianira Marzano, infatti, ha confermato un rumor che impazzava sul web già nei giorni scorsi: si dice che Zeudi Di Palma starebbe stupendo tutti vincendo prove molto difficili, anche quelle fisiche in cui gli uomini sarebbero un po' avvantaggiati.

Le novità sull'avventura di Zeudi

Come sta andando l'avventura di Zeudi all'Isola dei famosi? I suoi tanti fan se lo domandano da quasi tre settimane, e nelle ultime ore potrebbero aver ricevuto qualche informazione in più su quello che starebbe succedendo nelle Filippine.

"Da quello che ho saputo, la ragazza ha una forza incredibile. Sta superando alla grande anche le prove di fora, sta facendo un ottimo percorso", ha svelato Deianira Marzano in una storia che ha postato su Instagram oggi, 30 giugno.

Stando a quello che è emerso in questi giorni, Di Palma sarebbe tra i leader del gruppo e anche per questo motivo non rischierebbe l'eliminazione.

Il chiarimento sul follow di Selvaggia Lucarelli

Di recente sul web si è parlato molto della scelta di Selvaggia Lucarelli, conduttrice dell'Isola dei famosi, di seguire Zeudi su Instagram.

Alcuni utenti hanno cominciato a parlare di "complotto" e di vittoria scontata dell'ex Miss Italia, ma la verità è un'altra: la presentatrice del reality, infatti, seguirebbe anche altri concorrenti e lo stesso si può dire di un autore che è finito nel mirino degli scettici sempre per un "follow" alla modella 24enne.

Il meccanismo del programma

A rendere ancora più infondata la "teoria del complotto" è il regolamento dell'edizione 2026 dell'Isola dei famosi.

Come ha anticipato Fanpage.it, infatti, i naufraghi vengono eliminati dopo aver perso prove fisiche o di abilità: i concorrenti che non riescono a superare le sfide pensate dalla produzione per ogni puntata, dunque, devono lasciare la gara e nessuno può opporsi o intervenire per cambiare le cose.

Ad oggi sarebbero stati esclusi: Eva Grimaldi, Claudia Peroni, Patrick Ray Pugliese, Denny Mendez, Flavio Ubirti e Audrey Martin.