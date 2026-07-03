Le trame delle nuove puntate di Beautiful in onda attualmente in America e tra un anno su Canale 5 raccontano che Brooke Logan e Katie daranno vita ad una rissa all'interno dell'azienda Spencer. La violenta lite verrà sedata dall'arrivo di Hope che avrà un confronto acceso con sua madre.

Hope diventa il volto della Logan Design

Hope diventerà il volto della nuova azienda di Katie. La donna sfilerà con indosso l'abito della nuova collezione della Logan Design davanti ai giornalisti, fotografi e televisioni. In questa circostanza, Brooke, Eric ma anche Ridge, Steffy e Zende rimarranno senza parole di fronte al tradimento di Hope.

La Logan senior apparirà la più colpita dal gesto della figlia e per questo raggiungerà la Spencer Publications per avere un confronto con Katie. Brooke furiosa accuserà sua sorella di averle portato via sua figlia. Katie respingerà ogni accusa, informandola che sua nipote ha preso la decisione in totale autonomia. Le parole scateneranno la reazione di Brooke che lancerà un oggetto contro un monitor, rompendolo in mille pezzi.

Brooke dà vita ad una rissa con Katie

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Brooke diventerà aggressiva nei confronti della sorella. La donna darà vita ad una rissa con Katie che sarà sedata dall'intervento di Hope. In questa circostanza, Brooke informerà sua figlia di volerla riportare alla Forrester Creations, un luogo dove appartiene veramente.

Hope, a questo punto, prenderà parola dichiarando: "Mi dispiace aver deluso delle persone, sopratutto te. Ma ho dovuto tenere il segreto per mantenere l'effetto sorpresa". Le dichiarazioni della donna lasceranno incredula la madre, che in lacrime le chiederà se davvero vuole diventare una Spencer dove i soldi e la fama sono al primo posto. Alla fine, Hope lascerà la stanza, dicendo alla genitrice di sperare che un giorno possa perdonarla.

Taylor ha detto a Li di essere malata nelle puntate italiane di Beautiful

Nel frattempo, nelle puntate italiane di Beautiful andate in onda ad inizio luglio in Italia, Taylor ha sconvolto Li facendole una confessione. La dottoressa Hayes ha svelato alla donna di essere affetta da un grave problema cardiaco, tanto che le restano pochi mesi di vita.

Le parole ha sconvolto la madre adottiva di Finn, che ha supplicato la donna di fare ulteriori esami. Successivamente, Taylor ha avuto un confronto con Brooke, la sua antica rivale in amore. La dottoressa Hayes ha detto alla donna di non essere tornata a Los Angeles per riconquistare il cuore di Ridge ma per rimanere vicina alla sua famiglia dopo tanto tempo lontana. La Logan ha dimostrato di credere alle dichiarazioni di Taylor.