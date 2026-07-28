Paramount+ ha svelato le prime immagini ufficiali della seconda stagione di Dexter: Resurrection, l'attesissima serie che segna il ritorno del celebre serial killer Dexter Morgan, interpretato da Michael C. Hall, vincitore del SAG e del Golden Globe. L'arrivo della nuova stagione è previsto entro la fine del 2026 sulla piattaforma Paramount+. La produzione è affidata a Paramount Television Studios e Counterpart Studios, con lo showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips, candidato agli Emmy, nuovamente alla guida.

Nella seconda stagione, la narrazione si sposta nella vibrante città di New York, dove Dexter Morgan si trova ad affrontare una duplice minaccia: un killer già noto al pubblico e un nuovo, enigmatico assassino, il cui modus operandi introduce inediti meccanismi di terrore.

Parallelamente, Dexter deve confrontarsi con il suo nemico più grande di sempre: una profonda crisi di mezza età. Il figlio Harrison, interpretato da Jack Alcott, prosegue intanto il proprio personale percorso verso la giustizia, delineando un arco narrativo che condurrà padre e figlio verso il capitolo più oscuro della loro storia.

Un cast stellare tra conferme e nuovi volti

Il cast principale vede la conferma di Michael C. Hall e Jack Alcott, affiancati da nomi di spicco come Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Sarif, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar. Questa stagione accoglie inoltre importanti nuovi ingressi: Dan Stevens, il vincitore dell’Emmy Bokeem Woodbine e Nona Parker Johnson, insieme al pluripremiato Brian Cox, vincitore di Emmy, Olivier e Golden Globe.

Tra le guest star che faranno ritorno, figurano Krysten Ritter e Gabriel Luna. È stato rivelato che Dan Stevens vestirà i panni di "The Five Borough Killer", un serial killer con un profilo che richiama quello dello Zodiaco, mentre Brian Cox interpreterà "The New York Ripper", un assassino che continua a tormentare le sue vittime anche dopo anni di inattività. Nona Parker Johnson, invece, sarà Fiona Mixon, un ufficiale di formazione in omicidi e nuovo interesse sentimentale di Harrison.

La produzione della seconda stagione ha avuto inizio a New York il 22 aprile 2026. Desmond Harrington, già presente nella serie originale, è stato promosso a personaggio regolare, evidenziando un legame di continuità con le radici della saga.

Il team di produttori esecutivi, oltre a Clyde Phillips e Michael C. Hall, include Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez e Lilly Burns, insieme a John Goldwyn, Sara Colleton, Veronica West, Kirsa Rein e il duo Tanner Bean & Katrina Mathewson.

Il ritorno e la nuova ambientazione metropolitana

La prima stagione di Dexter: Resurrection, già disponibile su Paramount+, ha segnato il tanto atteso ritorno di Dexter Morgan dopo la conclusione della serie originale. Con la nuova stagione, la narrazione si sposta in modo significativo a New York, un contesto urbano che promette di introdurre dinamiche narrative inedite e stimolanti rispetto alle precedenti ambientazioni. L'acclamato ritorno di Uma Thurman nel ruolo di Charley, un'ex agente Special Ops, aggiunge ulteriore profondità al quadro dei personaggi.

La scelta di New York come scenario principale introduce nuovi elementi di tensione, legati alla presenza di serial killer storici e figure inedite che interagiranno con Dexter e suo figlio Harrison, amplificando le sfide che dovranno affrontare.

Il debutto della seconda stagione di Dexter: Resurrection si configura come uno degli appuntamenti più attesi del 2026 per gli appassionati di serie crime. Il successo del titolo originale, l'eccezionale cast e le promesse di nuove direzioni narrative sono tutti elementi che contribuiranno a mantenere alta l'attenzione degli spettatori. La première della stagione è attualmente fissata per la fine del 2026, con ulteriori dettagli che saranno comunicati nel corso dell'anno.