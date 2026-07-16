Il noto conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, si trova nuovamente al centro dell'attenzione mediatica a seguito delle recenti contestazioni sollevate dalla community Esperia. Quest'ultima ha pubblicato un post che evidenzia una presunta contraddizione nelle dichiarazioni di Ranucci relative al suo libro, suggerendo che il giornalista avrebbe fornito versioni differenti su aspetti personali e professionali narrati nella sua opera.

Le dichiarazioni di Ranucci: due versioni a confronto

Nel post diffuso da Esperia, si fa riferimento a una recente affermazione di Ranucci, il quale avrebbe sostenuto che la community non sarebbe stata in grado di discernere tra le parti reali e quelle romanzate contenute nel suo volume.

Tuttavia, Esperia contesta questa posizione, sottolineando come il conduttore avrebbe evitato di fornire risposte chiare a domande specifiche riguardanti i suoi rapporti con alcune fonti e collaboratrici, temi che, secondo la community, sarebbero stati trattati esplicitamente nel libro stesso.

A supporto della propria argomentazione, Esperia ha recuperato e diffuso un video di una presentazione pubblica del libro di Ranucci, risalente al 19 giugno 2025. In tale filmato, il giornalista descriveva il proprio lavoro come un racconto intimo e senza filtri della sua sfera più privata. Nel video, Ranucci dichiarava: “È stato anche il fatto di raccontare alcune cose, la parte di Sigfrido Ranucci più intima, più segreta.

È stata quella di saldare una sorta di debito anche con il pubblico che conosceva solo la parte, diciamo, quello delle inchieste o quello del conduttore e in questo contesto il fatto di raccontare me stesso è stata fatta senza farmi sconti. Non ho fatto sconti a Sigfrido Ranucci perché non sarebbe stato giusto, non sarebbe stato credibile e quindi Sigfrido Ranucci privato doveva essere raccontato con gli occhi di Sigfrido Ranucci inchiestista e credo di non aver fatto sconti neanche a me stesso da questo punto di vista”.

Le domande irrisolte di Esperia e il richiamo alla trasparenza

La questione centrale sollevata da Esperia verte sulla coerenza tra le dichiarazioni rilasciate da Ranucci in momenti distinti.

Mentre nel video il conduttore si presentava come narratore di sé stesso "senza sconti", nelle affermazioni più recenti sembra prendere le distanze da alcune sezioni del libro, lasciando intendere che non tutto il contenuto debba essere interpretato come strettamente veritiero. Di qui la conclusione del post di Esperia: “A quale Ranucci dobbiamo credere? A quello di ieri o a quello dell’anno scorso? Aspettiamo risposta a questa e alle 10 domande di Esperia a Ranucci illustrate ieri da Gino Zavalani”.

La community, infatti, ribadisce la richiesta di risposte alle dieci domande già poste a Ranucci, le quali vertono in particolare sui suoi rapporti con una stagista e una fonte, aspetti che avevano già generato dibattito in precedenza.

Il contesto della polemica e l'attesa di chiarimenti

Questa nuova fase della discussione si inserisce in un più ampio scenario di crescente attenzione mediatica verso le figure pubbliche e l'esigenza di trasparenza nei rapporti professionali. Il "caso Ranucci", già oggetto di precedenti polemiche per alcune relazioni descritte nel suo libro, viene ora riaperto con forza dalla pubblicazione del video da parte di Esperia, che sollecita maggiore chiarezza sulle diverse versioni fornite dal giornalista.

Al momento, non risultano pervenute risposte ufficiali da parte di Sigfrido Ranucci alle specifiche domande sollevate dalla community Esperia, mantenendo la questione in sospeso e alimentando l'attesa di ulteriori sviluppi.