Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che Cihan dovrà fare i conti con le conseguenze dell'aggressione ai danni di Uğur. Dopo aver picchiato il medico in ospedale, l'uomo verrà portato in commissariato, dando il via a una reazione a catena che rischierà di distruggere la famiglia.

Spoiler Far Away: Cihan nei guai, Uğur lo denuncia dopo il pestaggio

La notizia del fermo di Cihan getterà in ansia la famiglia Albora. Quando Alya rientrerà a casa, scoprirà infatti che il marito si trova in commissariato proprio a causa del pestaggio di Uğur.

Sadakat furiosa con Cihan per colpa di Alya

La situazione precipiterà quando si apprenderà la decisione di Uğur di sporgere denuncia, una scelta che rischierà di avere pesanti ripercussioni sul capofamiglia degli Albora. Non appena Cihan farà ritorno a casa, ad attenderlo troverà la dura reazione di Sadakat, che non approverà il suo comportamento.

"Perché l'hai ridotto in questo stato? L'hai picchiato ancora per colpa di tua moglie?", gli chiederà la donna, preoccupata soprattutto per le conseguenze della denuncia.

Sadakat temerà che Uğur, esasperato dall'aggressione, possa decidere di raccontare tutto ciò che sa, mettendo in difficoltà l'intera famiglia Albora.

Uğur avverte Alya: 'Finirai in un baratro'

Successivamente, Alya incontrerà Uğur per scusarsi dell'accaduto.

"Mi dispiace davvero per quello che è successo", gli dirà, riconoscendo che Cihan avrebbe potuto affrontare la situazione in un altro modo.

Prima di congedarsi, però, il medico lancerà un avvertimento alla donna, invitandola a non lasciarsi coinvolgere troppo dalla famiglia Albora: "Non abituarti troppo a questo posto. Potresti commettere un errore. Non vorrei che, mentre cerchi di salvare la vita di tuo figlio, tu finissi per precipitare in un baratro ancora più grande". Parole che lasceranno Alya turbata e apriranno nuovi interrogativi sul suo futuro accanto a Cihan.

Per scoprire quali saranno le prossime mosse di Cihan, Alya e Uğur, l'appuntamento con la serie Far Away è dal lunedì al venerdì su Canale 5. Gli episodi già andati in onda sono recuperabili in qualsiasi momento anche in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.