Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz rischierà di compromettere la causa per l'affidamento del piccolo Halit Can. Dopo essersi introdotta nella villa di Halit per affrontare Ender, la giovane verrà denunciata e condotta in commissariato. Mentre Kaya correrà ad assisterla, Sahika non perderà occasione per approfittare della situazione.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz arrestata, interviene Kaya

Kaya riceverà una telefonata che lo metterà al corrente dell'accaduto: Yildiz è stata portata in commissariato dopo essersi recata a casa di Halit e aver aggredito Ender.

L'avvocato lascerà tutto per raggiungerla, ben consapevole che quell'episodio potrebbe avere pesanti conseguenze anche nella causa per l'affidamento di Halit Can.

Sahika frena Kaya su Yildiz

Ad assistere alla telefonata ci sarà anche Sahika, che reagirà con cinismo alla notizia. Vedendo Kaya così preoccupato, la donna minimizzerà l'accaduto e ironizzerà sulla rivale: "Yildiz è abituata a queste situazioni. La sua vita è sempre stata piena di scandali".

Kaya, infastidito dal suo atteggiamento, le ricorderà che la questione è molto seria e che una denuncia per violazione di domicilio potrebbe complicare ulteriormente la posizione di Yildiz nella battaglia legale contro Halit.

Sahika pronta a manipolare Yildiz

Rimasta sola, Sahika rivelerà le sue vere intenzioni. Anziché preoccuparsi per quanto accaduto, si compiacerà dell'impulsività della sua rivale, convinta che proprio la rabbia la renda prevedibile.

"Adoro le persone arrabbiate. Sono facili da manipolare", penserà tra sé e sé.

Quelle parole lasceranno intendere che Sahika non considera affatto conclusa la sua guerra contro Yildiz e che, anzi, è pronta a sfruttare anche questo nuovo incidente per portare avanti i propri piani.

Quando va in onda Forbidden Fruit? Orari Canale 5 e streaming

Per seguire l'evoluzione della guerra tra Sahika e Yildiz, l’appuntamento con Forbidden Fruit è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:05. Ricordiamo che tutte le puntate della soap opera turca sono disponibili anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere gli episodi on demand in qualsiasi momento.