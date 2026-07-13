Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 luglio alle 14:05, la tensione domina fin dall’inizio della settimana. Le trame turche annunciano un clima incandescente: Yildiz cerca di evitare che suo figlio Halit Can finisca di nuovo nel mirino di Halit, mentre l’improvviso matrimonio tra Ender e l’imprenditore scatena una reazione a catena che destabilizza ogni equilibrio familiare. In parallelo, Latif tenta di recuperare un legame che sembrava irrimediabilmente compromesso, mentre Sahika osserva tutto con la sua consueta freddezza, pronta a trasformare ogni dettaglio in un’arma.

Le alleanze si spostano, le strategie cambiano e ogni decisione diventa una miccia pronta ad accendersi.

Yildiz teme di perdere Halit Can, Latif si avvicina alla figlia mentre Idil colpisce Haziran

Yildiz prende una decisione drastica: abbandona la villa insieme ad Halit Can e ad Asuman, trovando rifugio presso Rukiye, una conoscenza fidata di Asuman. La fuga nasce da un timore sempre più pressante, quello di vedere Halit sottrarle il figlio. Per questo Yildiz si rivolge a Kaya, cercando una linea di difesa che le permetta di affrontare una guerra familiare che si annuncia senza esclusioni di colpi. Le giornate scorrono cariche di inquietudine, con la consapevolezza che ogni iniziativa di Halit potrebbe ribaltare gli equilibri.

Nel frattempo, Latif tenta di riavvicinarsi alla figlia dopo anni di distanza. Un’informazione decisiva gli permette finalmente di fare un passo verso di lei, convinto che quel varco possa trasformarsi in un nuovo inizio. Ma la stessa notizia finisce nelle mani di Idil, che la sfrutta per mettere i bastoni tra le ruote a Haziran, alimentando una rivalità già accesa e innescando una catena di conseguenze che nessuno è in grado di controllare.

Il matrimonio di Halit ed Ender sconvolge Yigit; Kerim testimonia per Yildiz, Sahika prepara la vendetta

Il matrimonio improvviso tra Halit ed Ender provoca un terremoto emotivo che attraversa ogni ramo della famiglia. La notizia colpisce Yigit come una lama: il giovane vive l’unione come un tradimento personale e come un affronto nei confronti di Kaya.

La sua reazione è immediata e brutale, perché decide di tagliare i ponti con la madre, trasformando la loro relazione in un campo di macerie. La situazione si complica quando Halit allontana Kerim dalla holding, convinto che non sia più un uomo di fiducia. Ma Kerim ribalta le aspettative scegliendo di sostenere Yildiz nella causa per l’affidamento, un intervento che incrina la posizione di Halit e modifica l’andamento del processo. Sahika osserva ogni mossa con la sua consueta lucidità: apprezza la strategia dell’imprenditore e mantiene la partnership, ma dietro la facciata neutra inizia a costruire una vendetta silenziosa, calibrata nei tempi e nei modi. La settimana si chiude con Yildiz spezzata dalla perdita dell’affidamento di Halit Can.

Il dolore, però, non resta immobile: si trasforma in una promessa di rivalsa. La donna giura che Halit ed Ender dovranno rispondere di ogni ferita inflitta, inaugurando una nuova fase della guerra familiare, più dura e più personale.