Nel corso degli episodi della quarta stagione di Forbidden fruit in programma a breve su Canale 5, Halit Argun chiederà il divorzio da Ender Celebi, credendo che abbia maltrattato suo figlio Halitcan. L'uomo entrerà in possesso di un filmato che era stato manipolato da Sahika per incastrare l'ex cognata.

Sahika organizza una vendetta ai danni di Halit ed Ender

Halit farà credere a Sahika di aver deciso di sposarla preferendola ad Yildiz. L'uomo suggerirà alla darklady di giungere all'altare col vestito da sposa. Ma ecco che Halit rinuncerà a sposare sia Yildiz che Sahika, annunciando davanti a tutti di essere già convolato a nozze con Ender.

Quest'ultimo farà il suo ingresso alla cerimonia vestita con un abito bianco.

Intanto il piano di Halit per ottenere la custodia di Halitcan procederà senza intoppi. Allo stesso tempo, Sahika organizzerà una vendetta che creerà scompiglio in tutti i protagonisti. La darklady non sopporterà di essere stata presa in giro da Halit e di vederlo felice al fianco di Ender. La donna creerà così un'alleanza a tre per distruggere l'imprenditore.

Argun chiede il divorzio alla moglie

Le anticipazioni di Forbidden fruit raccontano che Sahika potrà contare sull'appoggio di Yildiz, arrabbiata con Halit per averle portato via Halitcan ed Yigit, furioso con sua madre che gli ha tenuto all'oscuro il nuovo matrimonio.

Il malumore sarà abbastanza diffuso. Il giovane fingerà di voler dare ad Ender una nuova chance e per questo si trasferirà a villa Argun per fare da spia alla zia. Quest'ultima, intanto, si avvalerà della complicità di Yildiz e di Asuman per mettere in azione un piano.

Sahika darà inizio alla vendetta nei confronti di Halit e Ender, chiedendo ad Yigit di nascondere alcune boccette di sonnifero vicino alla culla di Halitcan per far credere che sia stato avvelenato. La donna non farà fatica a scoprire che dietro tutto questo c'è la mano di Aysel e la rimprovererà duramente. Il litigio sarà registrato da Sahika che manipolerà il nastro, facendo sembrare che Ender abbia attaccato verbalmente Halitcan.

Il video, a questo punto, sarà dato a Kaya che lo farà sentire a Halit. L'imprenditore si arrabbierà moltissimo, comunicando ad Ender la fine del loro matrimonio. L'uomo si convincerà che sua moglie abbia maltrattato suo figlio e per questo le chiederà il divorzio.

Halit non è riuscito a fotografare Yildiz e Kerim insieme

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda attualmente su Canale 5, il piano di Halit di fare le foto ad Yildiz e Kerim in barca è fallito dopo che lei ha portato anche il figlio e sua madre Asuman. Sahika, invece, ha neutralizzato un fotografo comprato dal signor Argun per scattare alcune immagini compromettenti a Yildiz e il suo amante.