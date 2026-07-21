Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 luglio alle 14:05, aprono una fase narrativa decisiva e carica di tensione. Gli equilibri della famiglia Argun si sgretolano sotto il peso di complotti, alleanze segrete e manovre di potere che si intrecciano fino a condurre a un evento destinato a cambiare tutto: la morte di Halit, un punto di non ritorno che riscriverà le dinamiche della holding e le sorti dei suoi eredi. In questo arco di episodi, ogni personaggio muove le proprie pedine con una determinazione feroce.

Mert e Kerim agiscono nell’ombra per colpire Halit nel cuore della sua autorità; Yildiz tenta di riprendersi Halit Can orchestrando un piano complesso che coinvolge Sahika, Aysel e Yigit; Ender e Sahika osservano con crescente inquietudine l’ascesa di Mert, mentre il testamento di Halit si prepara a esplodere come una bomba nelle mani di chi sperava di controllare il futuro dell’Argun Holding. Sono giornate in cui ogni gesto pesa, ogni parola nasconde un secondo fine, ogni scelta può diventare fatale. E il destino di Halit, ormai segnato, trascinerà tutti in una spirale di conseguenze imprevedibili.

Il piano di Mert e Kerim e la corsa al potere nella holding

Nelle puntate della settimana, Mert e Kerim portano avanti un piano studiato nei dettagli per indebolire Halit dall’interno.

Grazie a una serie di manovre astute, riescono a ottenere le chiavi del suo ufficio e la combinazione della cassaforte, aprendo la strada a un furto mirato che punta a colpire la credibilità e la sicurezza dell’Argun Senior. Parallelamente, Mert consolida la propria posizione sposando Zehra e assumendo un ruolo sempre più centrale nella holding, presentandosi come un uomo affidabile, leale e indispensabile. Halit, ignaro delle trame che si stanno stringendo attorno a lui, lo nomina addirittura suo sostituto temporaneo, un gesto che Mert sfrutta per mostrarsi impeccabile e devoto alla famiglia Argun. Ma dietro questa facciata, l’uomo si muove con estrema cautela per evitare che Halit riceva le lettere di Kerim, proteggendo così la propria scalata.

Ender e Sahika osservano la sua crescita con crescente sospetto: per loro, Mert non è un alleato, ma una minaccia diretta al controllo dell’azienda.

Yildiz lotta per Halit Can, mentre il testamento di Halit apre nuovi fronti di guerra

Yildiz non si arrende all’idea di perdere Halit Can e, con l’aiuto di Sahika e la complicità di Aysel e Yigit, mette in moto una strategia complessa per riavvicinarsi al bambino e allontanare Halit ed Ender. Le sue mosse diventano sempre più audaci, alimentate dalla paura di essere tagliata fuori dalla vita del figlio e dalla consapevolezza che nella villa Argun nessuno è disposto a farle sconti. Nel frattempo, Halit prepara il suo testamento, un documento che si rivelerà decisivo dopo la sua morte improvvisa.

Il patrimonio viene suddiviso tra i figli, mentre le quote destinate a Halit Can vengono affidate a una fondazione fino alla maggiore età. Una scelta che lascia Yildiz in una posizione economica fragile e la costringe a confrontarsi con un futuro incerto, proprio mentre il mondo attorno a lei precipita nel caos. La morte di Halit, destinata a esplodere come un fulmine nelle prossime puntate, non sarà soltanto una tragedia personale: sarà l’innesco di una nuova guerra di potere, dove nessuno è pronto a cedere terreno e ogni alleanza può trasformarsi in un tradimento.