Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Ender Çelebi (Sevval Sam), Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) faranno i conti con la giustizia, come principali sospettate del decesso di Halit Argun (Talat Bulut).

Sahika decisa ad assumere il comando dell’azienda di Hasan

Ben presto, Halit perderà la vita cadendo dalle scale, durante uno scontro con le sue ex Ender, Yildiz e Sahika. A seguito del decesso dell’imprenditore, le tre donne faranno credere agli inquirenti che si è trattato di un incidente. Successivamente, Sahika, Ender e Yildiz verranno minacciate attraverso dei messaggi anonimi, e crederanno che qualcuno sappia la verità sulla morte di Halit.

Appena scopriranno di essere state ricattate da Sitki, le tre donne lo affronteranno, e scopriranno che ha bisogno di denaro. A quel punto, Ender si renderà conto di essere pedinata, da una macchina appartenente a Zehra e al marito Mert.

Inoltre, appena suo fratello Caner le dirà che Sitki si reca spesso in una banca per gestire un conto del defunto Halit, Ender ipotizzerà che il suo defunto ex marito abbia inscenato il suo decesso. In realtà, ci sarà lo zampino di Sahika, decisa a far accusare Yildiz e Ender della morte di Halit, con l’obiettivo di avere il comando dell’azienda di Hasan Ali Kuyucu.

Ender e Yildiz si vendicano di Sahika dopo essere cadute in una sua trappola

Sahika arriverà a spingere Zehra a denunciare Ender e Yildiz, la quale verrà arrestata proprio quando festeggerà il suo matrimonio con Cagatay.

Ender e Yildiz si renderanno conto di essere cadute in una trappola di Sahika, appena capiranno che Zehra non sospetta di lei.

Yildiz e Ender si serviranno della complicità di Asuman, Aysel e Caner come testimoni, per vendicarsi di Sahika. Per finire, quest’ultima finirà nella stessa cella con Yildiz e Ender, in attesa del processo.

Riepilogo: Yildiz è stata umiliata il giorno delle sue nozze

Di recente, Yildiz è stata umiliata davanti a tutti il giorno del suo matrimonio con l’ex marito Halit. Quest’ultimo ha annunciato di aver già sposato Ender. A quel punto, Yildiz si è vista costretta a lasciare la villa, e ha temuto di perdere il figlio Halitcan.