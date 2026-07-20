Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2026, Mert diventerà il marito di Zehra, dopo essere riuscito a conquistarsi la fiducia di Halit Argun. Quest’ultimo invece, lascerà l’ex moglie Yildiz in difficoltà economiche, dopo averla separata da loro figlio Halitcan e aver rinunciato a sposarla di nuovo.

Mert e Kerim pronti a derubare Halit, Yildiz decisa ad allontanare Ender e Halit

Mert e Kerim riusciranno finalmente a impossessarsi delle chiavi dell’ufficio di Halit, e avranno la password per aprire la cassaforte dell’imprenditore per derubarlo.

Intanto, Yildiz si servirà dell’aiuto di Sahika, Yigit e Aysel, sia per ricongiungersi con suo figlio Halitcan e per allontanare Ender e Halit, dopo le nozze segrete a sorpresa.

Mert diventa il sostituto temporaneo di Halit nella Holding Argun

Nel contempo, Mert rifiuterà le lettere da Kerim, e diventerà il sostituto temporaneo di Halit nella Holding Argun, dopo aver sposato Zehra. Sahika e Ender però, saranno convinte che l’azienda sia finita nelle mani sbagliate.

Per concludere, nel suo testamento, Halit dividerà il suo patrimonio ai quattro figli in parti uguali, ma affiderà a una fondazione le gestione le quote del piccolo Halitcan fino a quando non diventerà diciottenne. L’imprenditore quindi, non darà nessun soldo all’ex moglie Yildiz.

Riepilogo sugli investimenti gestiti da Mert

Negli appuntamenti precedenti, Mert ha gestito degli investimenti rischiosi. L’uomo si è avvicinato a Zehra restituendole la somma che le aveva fatto investire, insieme a un profitto di 50.000 euro. Dopo essere rimasta colpita, la donna ha accettato di procurare altri clienti all’uomo, in cambio di una percentuale sulle somme investite. Appena è tornata a casa, Zehra ha convinto Asuman ad affidare i suoi risparmi a Mert per farli fruttare. Asuman però ha raccomandato a Zehra di non dire niente a sua figlia Yildiz, la quale si è vista costretta a vendere l’argenteria dopo essere stata truffata proprio da Mert. Intanto, Kerim si è insospettito, appena si è accorto della confidenza improvvisa tra il suo amico Mert e Zehra nel corso di una festa.