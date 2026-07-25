L'appuntamento serale con La Promessa per il prossimo sabato, 1° agosto non è previsto su Rete 4. Non si esclude che Mediaset abbia riservato gli appuntamenti in prime time solo per il mese di luglio per evitare che passaggi importanti vengano persi da chi è in vacanza, ma resta invariata la messa in onda nel preserale.

La Promessa continua ad andare in onda tutti i giorni, ma dalle 19.50 alle 20.30 con una puntata inedita. Catalina e Angela saranno al centro delle scene: le vite di entrambe saranno stravolte. La figlia di Alonso dovrà piegarsi al volere del Barone di Valladares e alle sue minacce, mentre Angela presto dovrà fidanzarsi con Lorenzo.

Si riduce lo spazio riservato a La Promessa su Rete 4

Le anticipazioni de La Promessa annunciano puntate ricche di copi di scena, con la partenza improvvisa e misteriosa di Catalina e le nozze forzate di Angela. Proprio adesso che le trame sono nel vivo, però, Rete 4 sospende la messa in onda della soap spagnola in prima serata. Al 1° agosto, l'appuntamento con Manuel e la famiglia De Lujan si riduce solo alla fascia preserale e prosegue ogni giorno con puntate inedite. La scelta di Mediaset, probabilmente, è dovuta al fatto che molti fan nel mese di agosto sono in vacanza e potrebbero perdere dei passaggi importanti delle trame.

Le minacce di Valladares e Lorenzo terranno in pugno Catalina e Angela

Quello de La Promessa di sabato 25 luglio, quindi, sarà l'ultimo appuntamento serale. I colpi di scena non mancheranno, perché le vite di molti protagonisti saranno ad un punto cruciale. Catalina riceverà delle minacce sempre più pesanti dal Barone de Valladares che le intimerà chiaramente di lasciare il palazzo. Angela, invece, sarà ancora ignara del destino che la aspetta, ma che è inevitabile. Leocadia, infatti, non riuscirà più a tenere a freno Lorenzo che pretenderà subito l'annuncio del fidanzamento con sua figlia. Infine, ci saranno Pia e Ricardo che con il loro amore proveranno a resistere alla severità di Cristobal. Nonostante il maggiordomo li abbia declassati, i due non molleranno e continueranno a sognare una vita insieme. Cristobal, però, sta già studiando un modo per separarli.