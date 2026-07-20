Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne La Promessa. La soap opera di grande successo di Rete 4 non andrà più in onda di sabato sera a partire dall'1 agosto.

Cambio di programmazione per La Promessa

La Promessa subirà un cambio di programmazione dal mese di agosto. La soap opera sta ottenendo grandi risultati in termini di ascolti su Rete 4 dove si è trasferita da ormai diverso tempo. Nonostante il grande successo, Mediaset ha deciso di effettuare una variazione che siamo sicuri non farà contenti i fans. La storia della famiglia de Lujan non andrà più in onda al sabato sera a partire dal mese di agosto.

Secondo quanto riportato da "Blogtvitaliana", la soap opera andrà in onda solo da lunedì alla domenica nel daytime pomeridiano di Rete 4.

Le puntate serali della soap opera si fermano ad agosto

Le vicende della famiglia Lujan non andranno più in onda al sabato sera a partire da agosto. L'ultimo appuntamento serale de La Promessa è previsto per sabato 25 luglio sui teleschermi di Rete 4. Una vera e propria doccia fredda per i numerosi fans dello sceneggiato che ormai si erano abituati a seguire Curro, Manuel ed il resto dei loro beniamini anche in prime time. Una decisione che è destinata a scatenare polemiche a causa degli ottimi ascolti che aveva registrato su Rete 4. Mediaset, intanto, ha giù annunciato che al posto dello sceneggiato iberico andranno in onda dei film.

Santos ha preso in giro Ricardo per il suo nuovo ruolo nelle ultime puntate de La Promessa

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà luglio su Rete 4, Vera ha chiesto a Teresa di andare a Lujan al suo posto. Il piano è stato scoperto da Petra. L'incontro tra Martina, Jacobo e Bartolomé è iniziato col piede giusto finché quest'ultimo non ha iniziato a offendere Catalina. Lope, invece, ha impedito a Federico di parlare con Vera mentre Cristobal ha sospettato di essere il padre di Angela. Leocadia ha informato il maggiordomo capo che non lo è nonostante abbiano da tempo una storia.

Curro (Xavi Lock), intanto, ha trovato una giacca di Angela nei pressi del mulino ed ha sospettato che Lorenzo l'avesse abbandonata lì.

Manuel e Leocadia, invece, hanno firmato un contratto di cinque anni che ha lasciato Tono con l'amaro in bocca. Federico ha cercato di convincere Vera a tornare a casa dove il padre l'attende per riabbracciarla. Cristobal (Fernando Coronado), intanto ha comunicato a Pia e Ricardo che avrebbero potuto rimanere alla tenuta ma solo come sguatteri. Santos ha preso in giro suo padre per il suo nuovo ruolo all'interno della tenuta. Infine Candela ha rivelato a Tono alcuni segreti del passato di Simona.