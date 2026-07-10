La Rai ha annunciato la sospensione cautelativa delle repliche estive del noto programma di inchiesta Report. La decisione, comunicata il 10 luglio 2026, riguarda la trasmissione delle puntate già andate in onda nelle stagioni precedenti, un appuntamento consueto per il palinsesto estivo della rete pubblica.

Le ragioni della sospensione

L’azienda radiotelevisiva di Stato ha specificato che la misura è stata adottata in via cautelativa, in attesa di poter effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche sui contenuti già trasmessi. La Rai non ha fornito dettagli specifici riguardo le motivazioni che hanno portato a questa decisione, ma ha chiarito che l'intervento si concentra esclusivamente sulle repliche estive del programma.

L’obiettivo primario dichiarato è quello di consentire una verifica approfondita prima di procedere con la normale programmazione, garantendo così il rispetto degli standard editoriali.

Il ruolo di Report e della Rai nel servizio pubblico

Report è riconosciuto come uno dei programmi di inchiesta giornalistica più significativi e seguiti trasmessi dalla Rai. Le sue repliche estive rappresentano una prassi consolidata per la televisione pubblica, che tradizionalmente ripropone i servizi e le indagini realizzate durante la stagione regolare per un pubblico più ampio. La Rai, in quanto principale servizio pubblico radiotelevisivo italiano, gestisce un vasto network di canali televisivi e radiofonici.

Tra i suoi compiti istituzionali fondamentali vi è la promozione di un’informazione accurata, della cultura e dell’approfondimento giornalistico, elementi cardine della sua missione.

La sospensione delle repliche di Report si inserisce pertanto nel quadro delle attività di controllo e verifica che la Rai conduce regolarmente sui propri contenuti. Tale processo è volto ad assicurare il pieno rispetto degli standard editoriali e delle normative vigenti, confermando l'impegno dell'azienda nel mantenere l'integrità e la qualità della sua offerta informativa.