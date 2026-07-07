Sky ha svelato i suoi prossimi palinsesti a Milano il 7 luglio 2026, presentando un'offerta ricca di nuove produzioni originali e attesi ritorni. Tra le novità più significative spiccano "La bella stagione", una serie che ripercorrerà l'epopea della Sampdoria campione d'Italia nella stagione 1990-1991, e "Codice Nero", il primo medical drama originale Sky che vedrà protagonisti Lino Guanciale e Valentina Bellè. Entrambi i progetti sono stati annunciati come imminenti produzioni, pronte a entrare in fase di realizzazione.

Oltre alle nuove proposte, è stato confermato il ritorno di "Avvocato Ligas", il legal drama con Luca Argentero, con la produzione della seconda e terza stagione in stretta successione.

Queste serie si inseriranno in un variegato panorama di proposte annunciate durante l'evento al Teatro Gaber di Milano, pensato per illustrare l'offerta dei prossimi mesi.

Serie originali: sport, medicina e legal drama

"La bella stagione", nata dalla collaborazione di Sky con gli autori Gianluca Vialli e Roberto Mancini, porterà sullo schermo la storia della leggendaria Sampdoria del 1990-1991. Questa epopea calcistica, già amata dal pubblico e oggetto di apprezzamento letterario e documentaristico, sarà ora proposta come serie di fiction, seguendo il percorso dei protagonisti e dei tifosi in una stagione considerata memorabile per la squadra genovese.

Grande attesa anche per "Codice Nero", il medical drama che unirà per la prima volta Lino Guanciale e Valentina Bellè.

Durante la presentazione, Guanciale ha evidenziato come la narrazione si concentrerà sul lavoro in contesti emergenziali, sottolineando la capacità del genere di "toccare l'intimità e la quotidianità di ognuno di noi e i valori più importanti della vita fra i quali l'amicizia e l'amore". L'attore ha inoltre rimarcato che la serie sarà saldamente ancorata alla realtà del sistema sanitario nazionale, offrendo una rappresentazione credibile e originale rispetto ai canoni già visti in altre produzioni internazionali.

I ritorni e le altre produzioni nel palinsesto Sky

Oltre ai due nuovi titoli originali, Sky ha ufficializzato la produzione della seconda e terza stagione di "Avvocato Ligas", con Luca Argentero.

La serie, che ha riscosso un notevole successo, rafforzerà il filone del legal drama nella programmazione della pay TV. La produzione delle due nuove stagioni avverrà in rapida successione, a testimonianza della fiducia riposta dalla rete nel progetto.

Il palinsesto Sky per il prossimo periodo prevede ulteriori importanti arrivi. Tra i titoli in lavorazione figurano produzioni come "Gucci – Fine dei Giochi", "Quelli Della Mala", "Fuori Menù – Una Brigata Dietro Le Sbarre" e "Il Sospetto". Si segnalano inoltre l'introduzione di docu-serie su temi di attualità e storia, tra cui "1848. L’Europa in rivolta" e "Sergio Mattarella". Sul versante cinematografico, sono previste prime visioni di titoli di rilievo come "Hamnet – Nel Nome del Figlio" e "Wicked – Parte 2".

La presentazione dei palinsesti Sky a Milano conferma l'impegno dell'emittente nell'offrire una programmazione diversificata, che spazia dai grandi racconti sportivi agli inediti medical e legal drama, fino alle produzioni storiche e ai documentari d'autore. Questi progetti evidenziano il crescente investimento nelle serie originali Sky, coinvolgendo interpreti di primo piano e racconti profondamente radicati nella realtà italiana.