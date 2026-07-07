La finale di X Factor 2026 si terrà a Milano, presso il Mediolanum Forum. L'annuncio è stato dato da Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky, durante la presentazione dei nuovi palinsesti. De Bellis ha sottolineato il significato di questo ritorno, affermando: “La finale di X Factor sarà a Milano, al Forum. Dopo due anni bellissimi a Napoli, abbiamo deciso di tornare alla base”. Questa decisione segna un ritorno significativo per lo show musicale, che conclude la sua edizione nella sua sede tradizionale milanese.

L'edizione 2026 di X Factor prenderà il via giovedì 10 settembre. Alla conduzione è stata riconfermata Giorgia, affiancata dai giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La principale novità al tavolo della giuria è l'ingresso di Irama, che completa il quartetto. De Bellis ha commentato positivamente l'integrazione del nuovo giudice, evidenziando come Irama “si è integrato benissimo” con i colleghi, suggerendo una squadra affiatata e pronta per la nuova stagione.

Il Mediolanum Forum: un palcoscenico di prestigio

Il Mediolanum Forum di Milano, con la sua capienza di oltre 10.000 spettatori e la sua storica centralità nella scena degli eventi musicali italiani, torna ad ospitare la finalissima di X Factor.

Questa scelta rafforza il legame tra il programma e la città di Milano, da sempre considerata un punto di riferimento per la musica e l'intrattenimento nel panorama nazionale.

Nelle edizioni passate, il Forum si è dimostrato un palcoscenico ideale per artisti emergenti e ospiti internazionali, trasformando la finale non solo in uno spettacolo televisivo, ma in un vero e proprio evento collettivo con un forte impatto emotivo e culturale. Si ricordano, ad esempio, finali in cui sono state affrontate importanti tematiche sociali; nella dodicesima edizione, Nils Hartmann, responsabile dei contenuti originali di Sky, aveva evidenziato la responsabilità del programma nel trasmettere messaggi significativi al pubblico più giovane.

X Factor 2026: la giuria tra continuità e innovazione

X Factor prosegue con una formula consolidata, puntando sulla continuità della conduzione di Giorgia e sulla presenza di giudici già apprezzati dal pubblico, come Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. L'arrivo di Irama promette di offrire nuovi spunti creativi al format, arricchendo il dibattito e le dinamiche al tavolo dei giudici, i quali svolgono un ruolo cruciale sia nell'accompagnare i concorrenti sia nel rappresentare le diverse sensibilità artistiche del panorama musicale.

Il ritorno della finale a Milano si inserisce in una tradizione che vede questi eventi non solo come competizioni, ma anche come momenti di riflessione su temi sociali e culturali, capaci di coinvolgere un vasto pubblico, sia dal vivo che televisivo.

La scelta del Forum conferma la volontà di mantenere il programma vicino al cuore pulsante dell'industria musicale italiana, consolidando il percorso di crescita che X Factor ha costruito nel panorama televisivo e culturale del Paese.