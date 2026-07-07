Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 13 al 17 luglio svelano che Larissa comprenderà di provare qualcosa per Yannik ma quando chiederà al medico di sposarla, lu rifiuterà temendo che si tratti di un altro colpo di testa.

Christoph diviso tra Alexandra e Sophia

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio prendono il via dal ritorno di Alexandra. Mentre lei confiderà a Markus di sperare bene per il suo futuro con Christoph, quest'ultimo nutrirà sentimenti incerti.

Intanto, Sophia incontrerà Christoph e mal celerà il suo disappunto per la distanza che si è venuta a creare tra di loro. Ben presto Christoph confesserà a Alexandra di provare qualcosa per Sophia e lei ne resterà sconvolta. L'uomo cercherà di rassicurare Alexandra restando con lei ma a questo punto Sophia deciderà di non restituire l'hotel ai Saafeld.

Henry e Larissa comunicheranno a tutti di aver annullato il matrimonio, tirando un sospiro di sollievo. Ma tra Henry e Maxi i problemi non saranno finiti. Infatti, la ragazza andrà su tutte le furie non appena Henry le comunicherà di non voler più mandare in prigione Sophia.

Maxi e Henry non trovano un accordo su Sophia

Maxi ed Henry cercheranno di trovare un equilibrio ma la tensione salirà nel momento in cui il giovane le chiederà di cancellare dal telefono di Sophia lo spyware.

A questo punto, Maxi deciderà di continuare da sola il suo piano per incastrare Sophia.

Larissa proporrà a Yannik di sposarla ma lui la respingerà temendo che si tratti di un colpo di testa. La bella ereditiera francese però capirà presto di provare dei veri sentimenti per il medico ma non saprà bene come gestire la situazione. Alla fine, Larissa confesserà apertamente i suoi sentimenti a Yannik che ne gioirà ma capirà che la giovane ha qualche titubanza.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Yannik e Larissa si sono avvicinati ma la ragazza non ha svelato al medico he la sua relazione con Henry è solo una messa in scena. Questo avvicinamento ha infastidito molto Sophia.

Greta ha accolto nella sua cucina Charly, una ragazza affetta da sindrome di down e l'ha aiutata in un momento difficile. Intanto, la cuoca si è preparata con Miro a ricevere i risultati dei primi esami prenatali.