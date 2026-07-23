Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 27 luglio al 2 agosto svelano che Carter e Hope si baceranno, sebbene entrambi si fossero riproposti di non avere più relazioni sul posto di lavoro.

Liam chiederà a Hope di riprovarci

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti gli episodi che andranno in onda da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto prendono il via dai rimpianti di Liam per la fine del suo matrimonio con Hope. Spencer ricorderà i bei moment con la ex moglie chiedendosi se entrambi non abbiano rinunciato troppo in fretta al loro amore.

Spinto dalla presa consapevolezza dei suoi sentimenti, Liam incontrerà Hope e la sorprenderà chiedendole di ridare un'altra possibilità al loro matrimonio. La Logan stupita da questo tipo di richiesta concorderà sull'importanza del loro legame ma non se la sentirà di ricominciare per paura di soffrire di nuovo come in passato.

Intanto, notando la condizione di depressione in cui vessa la madre, Steffy sarà molto preoccupata per lei, senza sapere che Taylor si trova in questo stato per via della diagnosi ricevuta dalla dottoressa Buckingam, La psichiatra ha scoperto di soffrire della sindrome del cuore spezzato.

Brooke preoccupata dalla vicinanza tra Taylor e Ridge

Dal canto suo, Brooke noterà che il marito passa sempre più tempo con Taylor e confiderà ad Eric di non vedere di buon occhio la vicinanza della psichiatra con Ridge, temendo che lei voglia infrangere la sua promessa di non interferire nel suo matrimonio.

In realtà Ridge, che insieme a Li sarà il solo a conoscere lo stato di salute di Taylor, cercherà di starle vicino per farle superare il momento di crisi. Per questo, Forrester organizzerò un incontro con Chandra, una guaritrice.

Carter e Hope si baceranno, prendendosi reciprocamente in giro per aver detto in precedenza di non volere relazioni sul posto di lavoro. All'improvviso, Steffy arriverà nella stanza della Forrester in cui i due si trovavano e noterà la tensione tra i due, attribuendola all'ennesimo tentativo di Hope di convincere Carter a rilanciare la sua linea di moda.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Baeutiful, Taylor ha scoperto di soffrire della sindrome del cuore spezzato, ma ha deciso di non dire alla figlia di questa diagnosi, tantomeno a Brooke. Solo Ridge che l'aveva accompagnata a fare i controlli ne è consapevole. Infine, Hope e Crater si sono confessati dei sentimenti reciproci che covavano da tempo.