Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 agosto svelano che Clara scoprirà che Eduardo l'ha tradita con Stella e che l'amica Rosa sapeva tutto ma ha preferito restare in silenzio.

I sospetti di Clara

Le anticipazioni delle puntate di Un posto a sole che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto su Raitre prendono il via dai sospetti di Clara circa il comportamento del marito. Eduardo che aveva promesso di sparire dalla vita della sorella e della sua famiglia continuerà ad essere una presenza sempre più invadente all'interno del quartiere.

Se Rosa sembrerà disposta a perdonare affinché la situazione ritorni quella di prima, Damiano invece resterà fermo sulla sua posizione.

La situazione precipiterà dopo una cena che Rosa organizzerà in casa sua per rendere felice Manuel che continuerà a chiedere con insistenza di poter vedere lo zio con cui è particolarmente legato. Clara noterà silenzi imbarazzanti e il comportamento strano di tutti i commensali, per cui comincerà ad indagare per capire cosa sta succedendo.

Rosa prova a scusarsi con Clara

Le domande pressanti di Clara all'amica e il silenzio di Rosa, porteranno la donna ad un'agghiacciante verità: non solo il marito l'ha squallidamente tradita e non ha tenuto fede a nessuna delle sue promesse ma anche la sua fidata amica non è stata fedele e le ha taciuto delle verità fondamentali.

Queste scoperte porteranno Clara ad una rabbia incontrollata con Rosa ce proverà in tutti i modi a scusarsi e Damiano che proverà a gestire le conseguenze degli eventi che travolgeranno tutti.

Intanto, a Palazzo Palladini, le condizioni di salute di Luca peggioreranno e Giulia sarà presa dallo sconforto visto che dovrà prendere delle decisioni difficili. Al ritorno a Napoli, Jimmy verrà accolto da Niko e Manuela che non sapranno come affrontare il discorso relativo alla psicoterapia che il ragazzino dovrà affrontare a partire da settembre. Infine, Anna proverà ad aiutare Gianluca a superare il suo blocco.

La storyline di Clara

Tanti avvenimenti si verificheranno e tutti alla vigilia della pausa estiva di Un posto al sole. Nelle puntate finali della stagione a tenere banco sarà la vicenda riguardante Clara. Una storyline che certamente sarà destinata a stare al centro dell'attenzione anche in autunno.