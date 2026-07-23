Dal 27 al 31 luglio tornano in onda i nuovi episodi di Tempesta d'amore su Rete 4 alle 10:45. Stando a quando si apprende dagli spoiler, Sophia risulta essere realmente in pericolo di vita poiché l'organizzazione criminale con cui collaborava le ha intimato di saldare tutti i debiti. Intanto anche Christoph, Markus, Werner, Maxi e Alexandra intendono escogitare un piano per far si che l'hotel non venga ceduto a terzi.

Anticipazioni Tempesta d'amore

Le anticipazioni legate alle nuove puntate di Tempesta d'amore, vedono Sophia al centro della trama.

La dark lady infatti, viene minacciata dall'organizzazione criminale con cui ha collaborato: il Cartello ha intimato la Wagner ha saldare tutti i debiti accumulati. Preoccupato per sua madre, Henry decide di aiutarla a trovare una soluzione ma quando il ragazzo scopre dalla sua fidanzata Maxi che è stata lei a fare una soffiata alla polizia, lui l'accusa di aver messo a repentaglio la vita della donna: i soldi che sono stati confiscati nel blitz infatti, appartenevano ad un organizzazione criminale molto potente alla quale non importa nulla che il corriere sia deceduto. Sempre più sotto pressione, Sophia chiede aiuto a Christoph: la Wagner cede alla richiesta di riciclare il denaro sporco presso il luogo dove lavora, ma in cambio deve fornire le prove che l'hotel è stato comprato in modo illegale.

La dark lady risulta essere minacciata da un uomo senza volto, ma durante la notte un membro dell'organizzazione si introduce nella struttura e lascia una mela sul comodino della Wagner in cui viene avvisata che non c'è posto sicuro per lei.

Alfons e Hildegard si apprestano a festeggiare 50 anni di matrimonio e riguardando le vecchie foto di famiglia, i coniugi sognano di poter rivedere tutti i loro parenti. Greta si scusa con Miro per l'acquisto del ristorante, in quanto la donna non ha neanche consultato il suo compagno. Michael ha rincontrato Anja: una ragazza conosciuta sul volo di ritorno dall'Amazzonia. Yannik invece è volato ad Amburgo per firmare le carte del divorzio, in modo da convolare a nozze con Larissa.

Preoccupazione per le sorti del Fürstenhof

I colpi di scena nella soap opera tedesca non finiscono mai. Preoccupati per l'operazione finanziaria, dopo essersi incontrati alla locanda Markus, Christoph, Alexandra, Werner e Maxi hanno escogitato un piano per evitare che l'hotel Fürstenhof venga acquisito da terze persone. I cinque infatti, intendono sabotare l'operazione in modo da continuare ad essere alla guida della celebre struttura.