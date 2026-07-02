Da diverse ore sul web c'è chi si sta chiedendo perché Gabriele non è stato squalificato per la corsa in spiaggia che gli ha permesso di arrivare a due passi dal villaggio delle fidanzate. Il regolamento di Temptation Island, infatti, prevede che i partner non possono né parlarsi né vedersi fino al falò di confronto definitivo: tra i due ragazzi, però, non c'è stato nessun contatto (lui ha dialogato solo con il single Andrea e con Soraya) ed è per questo che non sono stati puniti dalla redazione.

La corsa di Gabriele fuori dal villaggio

Nell'ultima parte della seconda puntata di Temptation Island ci sono stati diversi colpi di scena: Gabriele ha perso le staffe quando ha visto Sara molto vicina al single Andrea, è scappato dal suo villaggio e ha corso fino a quello della fidanzata solo per sfidare il "rivale".

"Hulk scendi giù, scendi", ha ripetuto più volte il ragazzo dopo aver abbattuto una telecamera e dopo aver schivato operatori e autori che lo inseguivano sulla spiaggia.

La giovane estetista ha assistito alla scena senza dire neanche una parola, anzi all'inizio non aveva neppure riconosciuto il suo compagno.

Il motivo della mancata squalifica da Temptation Island

Tra gli spettatori c'è chi si è domandato perché Gabriele non è stato espulso per la fuga in spiaggia, ma soprattutto per il tentativo di raggiungere l'altro villaggio.

Stando a quello che è andato in onda su Canale 5 lo scorso mercoledì, il ragazzo non ha avuto contatti con Sara (i due non si sono né parlati né avvicinati) e questo è il motivo per il quale la redazione ha deciso di non prendere provvedimenti nei suoi confronti.

Se tra i due ci fosse stato anche solo un breve botta e risposta, sarebbe potuta scattare la doppia squalifica per una violazione del regolamento.

Il parere dei fan sui social

Anche Gabriele Parpiglia si è chiesto perché non sono stati presi provvedimenti per quello che è accaduto alla fine della seconda puntata di Temptation Island, ma molti fan hanno espresso un'idea diversa sulla faccenda.

"Squalifica? La produzione non vedeva l'ora, scene così fanno audience", "Non ha avuto contatti con la fidanzata, altrimenti avrebbero cacciato entrambi", "Ciro Petrone riuscì a raggiungere la fidanzata e li mandarono via, Gabriele si è fermato in tempo", "Per me non c'era nulla di vero, sembrava una scena preparata insieme agli autori", si legge su X in queste ore.