Le anticipazioni spagnole de La Promessa, riferite alle puntate che andranno in onda prossimamente su Rete 4, preannunciano una svolta narrativa che cambierà in profondità gli equilibri della tenuta. Le vicende di Adriano e Martina, finalmente liberi dalle ombre di Jacobo, si intrecciano con il nuovo e inatteso legame tra Maria e Samuel, destinato a mettere in crisi Carlo e a riaprire ferite che sembravano sopite. La settimana si prepara a mostrare il lato più fragile e più impulsivo dei protagonisti, mentre il palazzo diventa il teatro di scelte che nessuno potrà più cancellare.

Le emozioni esplodono, i rapporti si incrinano e la linea tra ciò che è lecito e ciò che è proibito si assottiglia fino a scomparire.

Martina e Adriano si abbandonano ai sentimenti e vivono una notte che cambia tutto

Da giorni Martina e Adriano si muovono come sospesi in una dimensione che sembra separata dal resto del mondo. L’assenza di Jacobo, che per mesi ha rappresentato un ostacolo insormontabile, permette ai due giovani di lasciarsi finalmente andare a ciò che provano. La tensione accumulata, fatta di sguardi trattenuti e conversazioni interrotte, trova il suo punto di rottura nel cuore della notte, quando Martina sorprende Adriano sveglio e turbato. La preoccupazione si trasforma in vicinanza, la vicinanza in un gesto che nessuno dei due riesce più a contenere.

La notte che segue diventa il simbolo di una libertà che entrambi desideravano da tempo, un momento che li avvicina in modo definitivo e che li costringe a guardare con lucidità ciò che li attende. Il mattino dopo, Martina si allontana in silenzio, consapevole che ciò che è accaduto non potrà essere nascosto a lungo. Petra, che ha sempre osservato con attenzione i movimenti della giovane, nota qualcosa di diverso e non tarda a collegare i segnali. La tenuta, ignara di ciò che è avvenuto, continua a muoversi secondo i suoi ritmi, ma per Martina e Adriano nulla è più come prima. La loro storia, nata in un contesto di tensioni e segreti, ora si espande e rischia di diventare un elemento destabilizzante per chiunque graviti attorno a loro.

La felicità che provano è reale, ma è accompagnata da un senso di vulnerabilità che li espone a conseguenze imprevedibili. La loro relazione, fino a quel momento protetta da una sorta di invisibilità, ora è un filo teso che potrebbe spezzarsi al minimo movimento.

Maria si avvicina a Samuel e tradisce Carlo: un bacio che sconvolge la tenuta

Mentre Martina e Adriano vivono la loro notte proibita, un’altra relazione prende forma in modo altrettanto inatteso. María, provata dalla maternità e dalle tensioni che circondano la sua vita, trova in Samuel un punto di appoggio che cresce giorno dopo giorno. Il giovane, da sempre attento e rispettoso, diventa per lei una presenza rassicurante, capace di offrirle ascolto e comprensione in un momento in cui tutto sembra sfuggirle di mano.

La vicinanza tra i due si intensifica fino a trasformarsi in un gesto che supera ogni limite: un bacio che nasce spontaneo, carico di emozioni e di fragilità, ma che non può essere giustificato. Carlo assiste alla scena e rimane sconvolto. L’immagine di María e Samuel insieme lo colpisce come un fulmine, lasciandolo incapace di reagire. La sua mente si riempie di dubbi, di sospetti, di paure che non riesce a contenere. María, ignara della presenza del compagno, continua a muoversi nella tenuta con la sua consueta delicatezza, ma qualcosa nel suo sguardo tradisce un turbamento che non può nascondere. Quando annuncia il nome della figlia, Jana, spera di riportare un po’ di serenità nella sua vita, ma il peso del bacio con Samuel rimane sospeso come una minaccia silenziosa.

Il prete, dal canto suo, vive un conflitto che non riesce a gestire. Il legame con Maria lo attrae e lo spaventa allo stesso tempo, mentre Carlo osserva ogni suo movimento con crescente inquietudine. La tensione tra i tre diventa un nodo che nessuno riesce a sciogliere. Il battesimo della bambina, che dovrebbe rappresentare un momento di unione, si trasforma in un’occasione carica di tensione, con Carlo deciso a evitare che Samuel abbia un ruolo nella cerimonia.