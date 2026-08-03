‘Spider‑Man: Brand New Day’ ha esordito con un debutto record nel box office italiano, affermandosi come protagonista assoluto. Tra giovedì 30 luglio e domenica 2 agosto, il mercato cinematografico ha registrato un incasso complessivo di 18.550.917 euro e 2.233.007 spettatori. Questo è il secondo miglior fine settimana del 2026, superato solo dall’1 al 4 gennaio. Un risultato significativo, ottenuto nel pieno dell’estate, stagione tradizionalmente meno favorevole per gli incassi.

Il trionfo di ‘Spider‑Man: Brand New Day’ e i cinecomic

Il debutto di ‘Spider‑Man: Brand New Day’ ha impresso una forte accelerazione al mercato, totalizzando 11.782.780 euro nel weekend lungo e 15.923.545 euro complessivi in cinque giorni, distribuiti in 532 cinema.

Il film ha ottenuto la migliore media per schermo dell’anno, superando il lancio di ‘Il diavolo veste Prada 2’. Tra i cinecomic, solo ‘Avengers: Endgame’ nel 2019 aveva fatto meglio. Ogni sala che ha proiettato il nuovo capitolo dell’Uomo Ragno ha incassato mediamente oltre 22 mila euro in quattro giorni, confermando l’ampio interesse.

La tenuta di ‘Odissea’ e gli altri in classifica

Malgrado il trionfo di Spider‑Man, ‘Odissea’ di Christopher Nolan prosegue la sua corsa con risultati eccellenti, incassando altri 5.825.705 euro al terzo weekend e raggiungendo un totale di 37.079.598 euro. Il kolossal si conferma tra i maggiori incassi italiani dal 2021 e mira a superare il primato di ‘Buen Camino’.

Tra gli altri titoli, ‘Minions & Monsters’ e ‘Toy Story 5’ continuano a intercettare il pubblico familiare, mentre ‘Deep Water – Incubo dagli abissi’ e ‘Terapia di famiglia’ mantengono una presenza costante. La programmazione estiva nelle arene ha valorizzato ‘Le città di pianura’ e ‘Michael’, che riscuotono apprezzamento.

Un’estate positiva per il cinema italiano

I dati di inizio agosto rafforzano la percezione di una stagione cinematografica positiva, con incassi e presenze in netta crescita rispetto agli anni precedenti. Dall’inizio del 2026, il box office italiano ha totalizzato 376.409.508 euro e quasi 50 milioni di spettatori, evidenziando incrementi significativi rispetto al 2025 e al 2024. Tali risultati attestano una ripresa importante per il settore e un rinnovato interesse del pubblico verso l’esperienza delle sale.