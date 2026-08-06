La conduttrice televisiva e volto noto della cucina italiana, Benedetta Parodi, ha celebrato il suo compleanno il 6 agosto, un giorno speciale trascorso nell'affetto della sua famiglia. Per l'occasione, il marito Fabio Caressa, giornalista sportivo di fama, le ha dedicato un messaggio pubblico di grande tenerezza sui social. Caressa ha pubblicato un'immagine che li ritrae insieme, in un momento di intimità e felicità a bordo di una barca, accompagnata da parole cariche d'amore: “Ogni giorno più bella! Buon compleanno amore mio”. La foto, che li mostra in costume da bagno mentre si scambiano un tenero abbraccio, testimonia il forte legame che unisce la coppia e ha catturato l'attenzione dei fan.

Una storia d'amore e famiglia lunga ventisette anni

La relazione tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa è un esempio di solidità nel mondo dello spettacolo. Sposati l'11 luglio 1999, hanno recentemente festeggiato ventisette anni di matrimonio, un traguardo significativo. Dalla loro unione sono nati tre figli: Matilda (2002), Eleonora (2004) e Diego (2009). Nel corso degli anni, la coppia ha mantenuto viva la propria complicità, condividendo spesso momenti della vita privata e professionale, mostrando un'intesa inossidabile anche sui social network.

Dalla cronaca alla cucina: la carriera di Benedetta Parodi e i nuovi orizzonti

La carriera di Benedetta Parodi, nata il 6 agosto 1972, è caratterizzata da notevole versatilità.

Ha iniziato il suo percorso professionale come giornalista, debuttando al TG di Italia 1. Successivamente, la sua passione per la cucina l'ha portata a diventare uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano dedicato al food. Programmi di successo come 'I menù di Benedetta' e 'Bake Off Italia' l'hanno consacrata come icona della cucina casalinga, capace di comunicare con semplicità e autenticità.

Recentemente, la conduttrice ha intrapreso nuove sfide. Dopo aver lasciato la conduzione di 'Bake Off Italia' (ruolo che sarà ricoperto da Brenda Lodigiani), Benedetta Parodi si prepara a un entusiasmante debutto su una piattaforma di streaming. Sarà al timone dell'edizione italiana del celebre show 'L’amore è cieco', progetto che la vedrà eccezionalmente affiancata dal marito Fabio Caressa. Questa nuova avventura promette di mostrare una nuova sfaccettatura della coppia. Al momento, la data ufficiale di lancio non è stata comunicata, ma l'attesa è già alta.