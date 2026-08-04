Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, in onda su Canale 5, rivelano che Halis prenderà una decisione estrema pur di proteggere il suo segreto. Dopo aver scoperto che Fikriye si è recata nel carcere di Mardin, l'uomo capirà che la donna potrebbe essere vicina alla verità sulla morte di Boran e deciderà di farla eliminare prima che possa parlare.

Fikriye va in carcere, i dubbi di Alya

Fikriye si recherà nel carcere di Mardin. Tornata da Alya, proverà a giustificarsi sostenendo di aver fatto visita a un vecchio conoscente detenuto: "Sono andata a trovare un amico trasferito qui.

Mi è venuto in mente e sono passata a salutarlo".

Alya, però, non crederà alla sua versione e le chiederà di non allontanarsi più senza avvisarla, intuendo che la madre le stesse nascondendo qualcosa.

Anticipazioni Far Away: Halis in allarme per le mosse di Fikriye

La visita di Fikriye non passerà inosservata. Un detenuto informerà Halis dell'arrivo della donna nel penitenziario e la notizia metterà subito l'uomo in allarme.

Halis sa che Fikriye conosce dettagli fondamentali sul passato e teme soprattutto che possa rivelare ciò che sa sulla morte di Boran, facendo emergere il suo coinvolgimento nella vicenda. Per evitare che il segreto venga alla luce, deciderà di agire senza perdere tempo.

Halis ordina l'omicidio di Fikriye

Halis convocherà il suo avvocato e gli consegnerà un fascicolo contenente tutte le informazioni sulla donna. "Qui c'è tutto: chi è, dove vive e cosa fa. Il lavoro deve essere fatto entro domani", gli ordinerà.

Quelle parole rappresenteranno un ordine di morte. Halis intende eliminare la donna prima che possa rivelare il suo coinvolgimento nel delitto.

Le prossime puntate chiariranno se il piano dell'uomo andrà a buon fine oppure se Fikriye riuscirà a salvarsi e a svelare finalmente la verità che Halis sta cercando disperatamente di tenere nascosta.

Tutti i nuovi episodi della celebre soap opera turca Far Away vanno in onda in prima visione tv ogni pomeriggio su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:20 circa, e sono reperibili anche in streaming live e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.