Cinzia Paolini e Marco Troiani stanno ancora insieme? I fan di Uomini e donne se lo stanno domandando da giorni, in particolare da quando la dama ha lanciato segnali che potrebbero far pensare ad una crisi o addirittura ad un addio definitivo. Il cavaliere, però, sta continuando a pubblicare foto con la compagna e questo non sta facendo altro che confondere i curiosi sulla loro attuale situazione.

Mosse contrastanti sui social

Da alcuni giorni sul web si è sparsa la voce secondo la quale Cinzia e Marco di Uomini e donne si sarebbero lasciati, o meglio che sarebbe stata la dama a chiudere la relazione a poche settimane dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione del dating-show.

Nelle ultime ore, però, il cavaliere ha postato diverse foto con la compagna, a partire da quella dell'anello che le ha regalato in studio per ufficializzare il loro fidanzamento.

"Oggi questo è l'unico solitario che indosso, quello della mia mamma", ha subito replicato la protagonista del trono Over in una storia che ha pubblicato su Instagram.

Dubbi sul presente della coppia Over

Stando a queste ultime mosse social, dunque, non si riesce a capire se Marco e Cinzia sono ancora una coppia oppure se le dediche di lui sono un modo per provare a recuperare il rapporto.

La dama, però, sembra aver voluto prendere le distanze dal cavaliere che ha conosciuto davanti alle telecamere e che ha frequentato per tutta l'estate (come provano le foto che entrambi hanno pubblicato sui social fino a non molto tempo fa).

Ripartono le registrazioni di Uomini e donne

Un parere condiviso da molti fan di Uomini e donne è quello secondo il quale Cinzia si sarebbe allontanata da Marco per assicurarsi spazio nelle nuove puntate del dating-show.

Lunedì 24 agosto, infatti, ci sarà la prima registrazione dell'edizione 2026/2027 del programma condotto da Maria De Filippi e i due potrebbero essere convocati in studio per raccontare cos'è accaduto tra loro durante la pausa estiva.

Anche tra Elisabetta e Sebastiano sarebbe tutto finito, quindi in tanti si aspettano di rivederli davanti alle telecamere per un faccia a faccia sui motivi che hanno causato la rottura definitiva.