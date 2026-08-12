Nei nuovi episodi della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit, Sahika Ekinci riuscirà a sposare Hasan Alì Kuyucu, dopo aver stretto un’alleanza con Ender Celebi per vendicarsi dell’imprenditore. [VIDEO]

Hasan Alì nasconde a Cagatay di essere stato ricattato da Sahika

Prossimamente, Ender e Sahika riusciranno a recuperare le quote dell’azienda di Hasan Alì. A quel punto, le due donne non si accontenteranno, visto che porteranno avanti la loro vendetta, per dare una dura lezione all’uomo d’affari. In particolare, Hasan Alì rimarrà sconvolto, appena scoprirà di aver sposato Sahika e non Ender come pensava.

L’uomo farà di tutto per mettere fine al suo matrimonio, a differenza di Sahika, che invece non avrà alcuna intenzione di divorziare. A proposito di quest’ultima, si presenterà a casa di Yildiz con una valigia, e le farà sapere di essere diventata la moglie di Hasan Alì, sconvolgendo Feride e Asuman. L'imprenditore invece farà credere al figlio Cagatay di aver sposato Sahika per amore, per non rivelargli di essere stato ricattato.

Ben presto, Feride avrà il timore che il suo ex marito possa avere un figlio da Sahika. Intanto, Ender si pentirà di non aver sposato l’imprenditore, appena vedrà Sahika più ricca di lei.

Mert viene picchiato

Nel contempo, a catturare l’attenzione sarà anche Zehra, la quale sparirà di sua iniziativa, per spingere il marito Mert a cercarla.

Appena quest’ultimo non si accorgerà della sua scomparsa, Zehra gli dirà di volersi separare da lui, e andrà su tutte le furie, quando le mostrerà un accordo di divorzio già pronto. Subito dopo, Zehra si sfogherà con Yildiz, dicendole di essersi pentita di aver ceduto le sue quote a Mert.

A intervenire in aiuto di Zehra, ci penserà Hasan Alì, ospitandola a casa sua, e promettendole di recuperare le sue azioni. Inoltre, l’imprenditore farà picchiare Mert dai suoi scagnozzi e lo obbligherà a firmare dei documenti.

Riepilogo: Ender e Sahika sono state estromesse dall'azienda

In precedenza, Hasan Alì è riuscito a estromettere Ender e Sahika dalla sua azienda con un inganno. L’uomo d’affari ha promesso alle due darklady di farle uscire dal carcere, ma in cambio sono state costrette a cedergli le loro azioni in maniera temporanea. Ender e Sahika non hanno potuto rimettere piede nell’azienda, non appena sono tornate libere.