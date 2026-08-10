La Juventus ha avviato diverse trattive in questa sessione di calciomercato estiva. Mentre continua a lavorare sotto traccia per l'arrivo di un portiere affidabile, nelle ultime ore è stato effettuato un sondaggio su Andrij Lunin del Real Madrid. Tra i giocatori in partenza dalla Continassa invece, due club di Premier League hanno preso informazioni su Jonathan David.

Juve: chi arriva e chi parte

La Juve non lavora solo per i colpi da piazzare in entrata, ma anche per snellire la rosa. In queste ore, due club che militano in Premier League hanno chiesto informazioni su Jonathan David: il 26enne ha più volte dichiarato di voler restare a Torino, ma Luciano Spalletti non sembra intenzionato a dargli ulteriore fiducia dopo le amichevoli estive affrontate dalla squadra.

Il futuro di Dusan Vlahovic invece potrebbe essere in Turchia al Besiktas: il club ha confermato 8 milioni a stagione ed è disposto a migliorare bonus e premio alla firma; ora si attende una risposta dal centravanti.

Continua ad essere in fase di stallo la trattativa legata all'arrivo del portiere. Zion Suzuki continua a prendere tempo sul trasferimento al PSG, mentre Guglielmo Vicario continua ad essere in lizza per il post Michele Di Gregorio. Alla Continassa hanno iniziato a valutare Anatolij Trubin del Benfica e Andrij Lunin del Real Madrid.

Serie A: le trattative in corso

Proseguono le manovre in casa Roma per rinforzare la squadra allenata dal Gasp. Dopo l'arrivo di Nahuel Molina e il possibile accordo per Rodrigo Mora, i giallorossi hanno chiesto informazioni all'Arsenal su Gabriel Martinelli e Endrick per un prestito dal Real Madrid visto che non rientra nei piani di José Mourinho.

Per Alessio Cacciamani è stato proposto un contratto fino al 2031 ed è stata alzata l'offerta a 13 milioni di euro più 2 di bonus, ma il Torino per la cessione vuole 20 milioni di euro e non è disposto a fare sconti a nessuno.

La Lazio ha invece preso informazioni dalla Juve per il prestito di Fabio Miretti, mentre Franjo Ivanovic ha rifiutato il trasferimento dal Benfica perché i biancocelesti non partecipano a nessuna competizione europea.

Il Torino ha rifiutato l'offerta arrivata dal Crystal Palace per Alieu Nije in quanto non soddisfa i requisiti del presidente Urbano Cairo: era stato proposto un prestito da 2 milioni di euro con opzione di acquisto fissata a 10 milioni di euro, che diventerebbe un obbligo in caso di raggiungimento di determinate condizioni.