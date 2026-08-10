Terminate le riprese de Il Paradiso delle Signore 11, sul web sono apparsi alcuni spoiler sulle nuove puntate. Stando a quanto si apprende, Umberto Guarnieri confida alla Contessa Adelaide di Sant'Erasmo che il mazzino non naviga in acque limpide ma che rischia il fallimento a causa dei continui conti in rosso. Tuttavia non mancano nuovi arrivi e le Veneri hanno tutte delle storie da raccontare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11

Le anticipazioni legate a Il Paradiso delle Signore 11, parlano subito di un dramma: Rosa Camilli non riesce a superare l'intervento alla gamba dopo l'incidente avuto in Vietman e quindi perde la vita, lasciando Marcello nello sconforto più totale.

Al magazzino la situazione non sembra essere migliore, poiché Umberto Guarnieri confida ad Adelaide che i conti sono in rosso e la boutique rischia seriamente di andare fallita. La conoscenza con Carla Corsi nonché madre dello stilista Jacopo, però, potrebbe cambiare le sorti della Galleria Moda Milano.

Intanto Marta Guarnieri è alle prese con la sofferenza legata alla lontananza di Enrico ed Anita: i due si sono trasferiti a Roma e momentaneamente non possono tornare a Milano.

In arrivo nuove Veneri

Nella precedente stagione de il Paradiso delle Signore alcune Veneri hanno abbandonato il proprio posto di lavoro: Irene ha trovato la felicità al fianco di Johnny, Barbara ha deciso di dedicarsi agli studi, mentre Caterina Rinaldi ha seguito il padre Fulvio a Venezia e ora è una costumista presso il Teatro la Fenice.

Elisa Croce è la nuova capocommessa e il suo modo di fare rigido creerà subito delle tensioni con Delia. Quest'ultima però contare sull'aiuto di Gian Lorenzo Botteri: lo stilista adibisce uno spazio moderno dove la Bianchetti potrà dedicarsi anche alle acconciature senza lasciare il magazzino. A seguire arriveranno Simona Galbiati e Lia Mandalà: la prima ha dovuto dire addio al sogno di diventare una ballerina professionista a causa di un grave infortunio e quindi costretta a trovarsi un lavoro per aiutare anche i suoi genitori, mentre la seconda racconta di arrivare dalla Sicilia per dimenticare una relazione finita male ma in realtà la storia della bella siciliana è molto più complessa.

Dove e quando seguire le nuove puntate

Le nuove puntate della soap opera tornano su Rai 1 dal 7 settembre 2026 alle ore 16:05.

Sono previste 160 episodi, quindi dovrebbero terminare per maggio 2027.

È possibile seguire le puntate sia in chiaro che sul sito RaiPlay, dove sono disponibili anche le precedenti stagioni de Il Paradiso delle Signore.