Dopo lo stop estivo, Un posto al sole torna su Rai 3 alle 20:50 con episodi che riprenderanno le principali vicende rimaste aperte prima della pausa. Tra i protagonisti delle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto ci saranno Marina, Roberto e Greta, coinvolti in una serie di eventi che rischieranno di modificare gli equilibri già molto delicati degli ultimi tempi. Sullo sfondo, inoltre, continueranno a pesare tensioni e segreti che potrebbero avere ripercussioni imprevedibili.

Marina sempre più in difficoltà: il piano non procede come previsto

Le prossime puntate vedranno Marina attraversare un periodo particolarmente complicato. La donna, infatti, si renderà conto che una strategia sulla quale aveva puntato molto non sta producendo gli effetti sperati, alimentando così dubbi e preoccupazioni. Con il passare dei giorni, il suo stato d'animo sarà sempre più segnato dall'incertezza e dalla paura che la situazione possa sfuggirle di mano. Gli ostacoli imprevisti rischieranno di compromettere i suoi obiettivi e di metterla davanti a scelte tutt'altro che semplici. Mentre Marina cercherà di capire come muoversi, il clima attorno a lei si farà sempre più teso, lasciando presagire sviluppi destinati a incidere profondamente sulle vicende dei protagonisti.

Greta torna da Roberto con una notizia importante

Tra gli eventi più attesi delle puntate fino al 28 agosto ci sarà il nuovo incontro tra Greta e Roberto. Dopo il loro precedente confronto, i due si ritroveranno nuovamente faccia a faccia e la donna arriverà con qualcosa di importante da riferire. La comunicazione di Greta attirerà immediatamente l'attenzione dell'imprenditore, che si troverà a dover gestire una situazione tutt'altro che banale. La novità annunciata dalla donna potrebbe infatti aprire scenari inattesi e avere conseguenze significative anche per chi gli sta intorno. Parallelamente, continuerà a incrinarsi il rapporto tra Stefano Mori e sua moglie Lucrezia. Le incomprensioni tra i due non accenneranno a diminuire e il loro conflitto si farà sempre più acceso.

Una contrapposizione che rischia di travolgere non soltanto la coppia, ma anche altri personaggi coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle loro vicende. Le puntate che segneranno il ritorno di Un posto al sole dopo la pausa estiva si preannunciano quindi ricche di tensione, rivelazioni e nuovi intrecci narrativi. Marina dovrà fare i conti con crescenti inquietudini, Roberto sarà chiamato ad affrontare una comunicazione inaspettata e la situazione dei coniugi Mori potrebbe trasformarsi in una vera mina pronta a esplodere.