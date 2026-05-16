Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha sottolineato l'importanza di una gestione attenta del turismo, cruciale per il PIL italiano. Durante il forum “Verso il Sud” a Sorrento il 16 maggio 2026, Fico ha evidenziato come i flussi turistici debbano essere trattati come una vera e propria industria da governare, generando prosperità ma anche potenziali scompensi sociali.

Il monito del presidente è chiaro: l'overtourism, se non gestito con intelligenza e lungimiranza, può generare criticità. Ha segnalato il rischio che cittadini e studenti vengano "cacciati" dalle loro città a causa dell'aumento degli affitti, compromettendo la ricerca di casa.

Per questo, Fico ha ribadito la necessità di distribuire i flussi e di estendere la stagionalità, evitando concentrazioni eccessive in specifici periodi o aree.

Campania e Sud Italia: Opportunità di Sviluppo

Nel suo intervento, Roberto Fico ha tracciato un quadro positivo per la Campania e il Sud Italia. Ha affermato che la regione possiede le condizioni ideali per investimenti significativi, grazie a grandi università, innovazione e professionalità elevate. Il presidente ha enfatizzato il ruolo cruciale dei giovani, motore della crescita del Mezzogiorno.

Strategie per un Turismo Equilibrato

La visione di Fico per il turismo è quella di un settore trainante, ma anche sostenibile e inclusivo. La necessità di trattare i flussi turistici come un'industria implica la capacità di governarli attivamente, evitando che l'aumento della domanda abitativa crei difficoltà ai residenti. La priorità è la distribuzione equilibrata dei visitatori nel tempo e nello spazio, contrastando concentrazioni stagionali e territoriali che generano tensioni.