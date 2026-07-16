Il porto di Cagliari ha accolto per la prima volta la Mein Schiff Flow, ammiraglia della compagnia tedesca TUI Cruises. L'imbarcazione, proveniente da Palermo, ha effettuato questa mattina la sua maiden call, la cerimonia che celebra l'esordio di una nave in un nuovo scalo. A bordo della nave erano presenti circa 4.000 crocieristi, pronti a esplorare il capoluogo sardo e le sue bellezze.

L'arrivo della nave ha generato un significativo impatto economico sul territorio. La spesa media stimata a terra per ciascun passeggero si attesta intorno ai 100 euro.

Particolarmente rilevante è stata la partecipazione alle escursioni organizzate nel Sud Sardegna, con un totale di 1.220 prenotazioni registrate. Tra le mete più ambite dai viaggiatori figurano il sito archeologico di Nora, l’oasi naturalistica di Monte Arcosu, le Cantine di Dolianova, la rinomata spiaggia del Poetto, le Saline Contivecchi e vari itinerari dedicati alla scoperta del centro storico e delle principali attrazioni di Cagliari.

Riconoscimento e sviluppo del traffico crocieristico

Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ha sottolineato come l'approdo della Mein Schiff Flow rappresenti un importante riconoscimento per il porto di Cagliari e per l’intero sistema portuale isolano.

Ha inoltre evidenziato che i numeri registrati per le prenotazioni delle escursioni dimostrano chiaramente come il traffico crocieristico continui a generare ricadute economiche concrete e capillari, contribuendo in maniera sostanziale alla crescita dell’intera filiera del turismo.

L’Autorità di Sistema Portuale ha confermato il proprio impegno nello sviluppo di una programmazione mirata a promuovere nuove stagionalità turistiche durante tutto l’anno. L'obiettivo è distribuire i benefici della crescita su tutti i porti del sistema regionale, favorendo uno sviluppo equilibrato e sostenibile per l'intera isola.

La nave Mein Schiff Flow: caratteristiche e battesimo

La Mein Schiff Flow è la seconda nave della classe InTUItion di TUI Cruises.

La sua cerimonia di battesimo ufficiale si è svolta il 21 giugno 2026, con un evento spettacolare e curato nei dettagli tra Amburgo e Trieste. Per la prima volta nella storia della compagnia, tre donne – Julia, Annabelle e Karin – hanno ricoperto congiuntamente il ruolo di madrine, a simboleggiare la diversità degli ospiti a bordo. L’evento si è svolto all'insegna del motto “Go with the Flow”, trasformando la nave in un ambiente immersivo ricco di esperienze, con spettacoli di luci, arte interattiva, acrobazie e performance dal vivo.

Dopo il battesimo, la Mein Schiff Flow ha iniziato la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo, per poi dirigersi verso la Germania settentrionale durante l'inverno.

La nave è stata concepita per offrire ai passeggeri ampi spazi pubblici, nuove zone dedicate al benessere e un senso di leggerezza e libertà, seguendo il concetto innovativo della classe InTUItion che privilegia incontri e viaggi al proprio ritmo.