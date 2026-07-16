Wizz Air ha annunciato l'inaugurazione di una nuova rotta diretta che collegherà l'Aeroporto di Torino a Sharm el Sheikh. Questo collegamento diretto, una novità assoluta per lo scalo piemontese, sarà operativo a partire dalla stagione invernale 2026/2027, offrendo ai viaggiatori un accesso facilitato al Mar Rosso.

La tratta, che prenderà il via il 26 ottobre 2026, prevede due voli settimanali, programmati per il lunedì e il venerdì. I biglietti per la nuova destinazione sono già disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale della compagnia, wizzair.com, e tramite l'applicazione mobile di Wizz Air, con tariffe competitive a partire da 45,99 euro.

Espansione del network e nuove opportunità da Torino

L'introduzione del volo per Sharm el Sheikh si inserisce in un più ampio piano di sviluppo strategico di Wizz Air, che vede l'aeroporto di Torino assumere un ruolo sempre più centrale. Con l'apertura della sua nuova base piemontese, la compagnia aerea ungherese porterà a 20 le destinazioni complessivamente servite durante la stagione invernale 2026/2027. Questo significativo incremento sarà supportato dalla presenza di due aeromobili basati stabilmente presso lo scalo di Caselle Torinese, il cui arrivo è previsto rispettivamente per il 14 settembre e il 25 ottobre 2026.

L'offerta da Torino si arricchisce così di un ventaglio di destinazioni sia nazionali che internazionali.

Tra le rotte domestiche figurano Catania, Napoli, Palermo e Roma Fiumicino. Sul fronte internazionale, i passeggeri potranno raggiungere città come Barcellona, Bilbao, Bucarest, Budapest, Danzica, Iasi, Katowice, Londra Luton, Madrid, Malaga, Praga, Tirana, Valencia, Varsavia e Wroclaw, oltre alla nuova rotta per Sharm el Sheikh.

Il valore della collaborazione e l'impatto sul territorio piemontese

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha sottolineato l'importanza di questa espansione: “Con Sharm el Sheikh continuiamo ad ampliare il network da Torino, offrendo nuove opportunità di viaggio e rafforzando il ruolo della nostra nuova base in Piemonte”.

Anche Paolo Papale, direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport, ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa: “Questo collegamento rappresenta una grande novità per lo scalo e conferma il valore della collaborazione con Wizz Air, ampliando l’offerta di destinazioni per i passeggeri piemontesi”.

La nuova rotta per Sharm el Sheikh non solo stabilisce il primo collegamento di linea tra Torino e il Mar Rosso, ma rafforza anche la connettività internazionale dell'aeroporto di Caselle Torinese. Questa espansione mira a soddisfare la crescente domanda di viaggi e a fornire ai residenti del Piemonte maggiori possibilità di esplorare nuove mete, consolidando la posizione dell'aeroporto come hub strategico per la regione.