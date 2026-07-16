L'Iter Goritiense, un suggestivo percorso lungo 82 chilometri che unisce la storica Basilica Patriarcale di Aquileia a Sveta Gora, situata sopra Nova Gorica in Slovenia, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Cammino Regionale. Questo importante tracciato è stato ufficialmente inserito nel registro della Rete dei Cammini del Friuli Venezia Giulia, un passo significativo per la sua valorizzazione. L'annuncio, diffuso dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, evidenzia la rilevanza di un itinerario che attraversa territori di straordinario valore storico, culturale e naturalistico.

Il riconoscimento è stato formalizzato attraverso un decreto del direttore generale di PromoTurismoFvg, consolidando un percorso nato nell'ambito del progetto europeo Walk2Spirit, parte del Programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027. Dalla sua apertura ufficiale, avvenuta nel 2024, l'itinerario ha già accolto oltre mille tra camminatori e pellegrini, testimoniando il suo crescente successo. Il tracciato si snoda attraverso l'Agro Aquileiese, il Carso, il Monte San Michele, il Brestovec, Miren, Gorizia e Nova Gorica, connettendo in modo armonioso luoghi di profondo interesse per la storia e la cultura locale.

Promozione e strumenti digitali per i viandanti

Il recente accreditamento dell'Iter Goritiense è stato al centro di un tavolo tecnico di rilievo, tenutosi presso il Kulturni Dom di Gorizia.

L'incontro ha visto la partecipazione di amministratori italiani e sloveni, insieme a rappresentanti degli enti turistici di entrambi i Paesi. L'obiettivo primario è rafforzare la promozione del cammino sia nei circuiti nazionali che internazionali, favorendo così significative ricadute economiche sui territori attraversati. Questo impegno si inserisce anche nel contesto dell'eredità lasciata da Go!2025, mirando a una valorizzazione duratura. Attualmente, i viandanti possono contare su un sito web dedicato, mappe dettagliate, segnaletica chiara e una guida ufficiale del percorso. A breve, questi strumenti saranno ulteriormente arricchiti da una innovativa Web App, sviluppata in collaborazione con TMedia, che fornirà informazioni aggiornate e funzionalità interattive per rendere l'esperienza di viaggio ancora più completa e coinvolgente.

Il registro ufficiale dei cammini in Friuli Venezia Giulia

L'inserimento dell'Iter Goritiense nel registro regionale è stato formalizzato con il Decreto del Direttore Generale n° 407/26/GEN del 15 giugno 2026. Questo registro, costantemente aggiornato da PromoTurismoFvg, costituisce la raccolta ufficiale dei cammini riconosciuti nella regione Friuli Venezia Giulia. Tra i percorsi di rilievo già presenti figurano il Cammino Mariano, il Cammino delle Pievi, la Via Flavia e l'Iter Aquileiense, oltre ad altri itinerari di notevole importanza. Il riconoscimento ufficiale garantisce una valorizzazione istituzionale del tracciato, promuovendone attivamente la fruizione sia a livello locale che internazionale e contribuendo a consolidare l'offerta turistica della regione.