Una nuova, affascinante avventura attende i giornalisti e fotografi di viaggio Emilio Salvatori e Cristina Zoli, entrambi originari di Rimini. Il 30 agosto, i due intraprenderanno un epico viaggio in solitaria in moto, partendo da Urumqi, nella vasta regione cinese dello Xinjiang. L'obiettivo è ripercorrere un tratto suggestivo dell'antica Via della Seta, attraversando quattro grandi e diverse regioni della Cina. Un percorso di circa 3.300 chilometri li attende, da coprire in soli quindici giorni, fino alla vibrante città di Chengdu, nel Sichuan.

L'itinerario scelto da Salvatori e Zoli promette un'immersione profonda in paesaggi mozzafiato e culture millenarie. Il viaggio prenderà il via attraversando gli immensi e suggestivi deserti del Gobi, toccando località storiche come Turpan, Hami e Dunhuang, veri e propri crocevia di antiche civiltà. La rotta proseguirà poi verso Jiayuguan, l'imponente frontiera storica della Cina imperiale, e Zhangye, celebre in tutto il mondo per le sue spettacolari formazioni geologiche multicolori, le Danxia. Da questo punto, la strada si innalzerà gradualmente sull'altopiano del Qinghai, conducendo i viaggiatori attraverso Xining, Tongren e Labrang, nel cuore pulsante della cultura tibetana. L'avventura li porterà quindi tra le maestose montagne del Gannan e i pittoreschi villaggi di Zhagana.

L'ultimo segmento del viaggio vedrà l'attraversamento delle sconfinate praterie di Ruo'ergai e dei magnifici paesaggi alpini di Huanglong, prima di giungere alla meta finale di Chengdu.

La motivazione: l'International Motorcycle Trade Exhibition di Chongqing

Questa straordinaria spedizione non è frutto del caso, ma nasce da un prestigioso invito. La direzione del 25º International Motorcycle Trade Exhibition di Chongqing, riconosciuta come la più importante fiera asiatica dedicata alle moto, ha espressamente voluto Emilio Salvatori e Cristina Zoli come ospiti d'onore. L'evento, che aprirà i battenti il 19 settembre, offrirà ai due giornalisti un'opportunità unica: uno spazio dedicato per raccontare le loro incredibili esperienze di viaggio e, al contempo, promuovere la bellezza e l'unicità dell'Italia e della Romagna a un vasto pubblico di appassionati cinesi delle due ruote.

Dopo aver completato la prima parte del loro percorso fino a Chengdu, i due proseguiranno il viaggio verso Chongqing, dove si terrà la prestigiosa manifestazione fieristica.

Per affrontare questa impegnativa traversata, i due viaggiatori potranno contare sul supporto di Moto Morini China, che metterà a loro disposizione una fiammante X-Cape 1200, un modello di recente introduzione e già molto apprezzato sui mercati internazionali. La complessa gestione logistica dell'intero viaggio sarà curata dal tour operator cinese Pioneer Road, un partner con cui Salvatori e Zoli hanno già condiviso con successo altre straordinarie avventure in questo affascinante Paese. Il racconto dettagliato di ogni giornata, arricchito da un'ampia selezione di fotografie, video coinvolgenti e reportage giornalistici, sarà costantemente pubblicato e condiviso attraverso i canali editoriali e social di Moto e Viaggi, offrendo al pubblico la possibilità di seguire passo dopo passo questa entusiasmante esperienza.

Precedenti avventure e il successo editoriale

L'esperienza di Emilio Salvatori e Cristina Zoli con la Cina e i viaggi in moto è già consolidata. Hanno infatti già compiuto due significative traversate nel Paese, una nel marzo 2025 e un'altra nel giugno 2026, spingendosiin una di queste fino all'imponente campo base dell'Everest. La loro profonda conoscenza e passione per il mondo delle due ruote e dell'esplorazione è stata recentemente coronata, lo scorso maggio, dalla pubblicazione del libro '30 incredibili viaggi in moto – Dal deserto del Sahara alle cime dell’Himalaya, rotte leggendarie per chi sogna il mondo in sella' per il Touring Club Italiano. L'opera, presentata con successo al Salone Internazionale del Libro di Torino, raccoglie le rotte più suggestive e iconiche del mondo, pensate per chi desidera esplorare il pianeta in sella a una moto.

Questa nuova spedizione lungo la Via della Seta si inserisce perfettamente nel loro percorso professionale e personale, che li vede costantemente impegnati a documentare e condividere le loro affascinanti scoperte e le emozioni dei loro viaggi sulle pagine delle più autorevoli riviste specializzate, sia a livello italiano che internazionale.