Un dato allarmante emerge da un recente rapporto ufficiale: il 28 per cento della popolazione cubana, una quota significativa stimata in milioni di individui, incontra serie difficoltà nell'accesso regolare all'acqua potabile. Questa criticità, evidenziata nel documento pubblicato il 28 maggio 2026 dalle autorità dell'isola, sottolinea la persistenza di problemi strutturali e gestionali nella distribuzione idrica a livello nazionale, rappresentando una sfida considerevole per il benessere della comunità.

Le sfide diffuse nella distribuzione idrica a Cuba

Le problematiche legate alla fornitura di acqua non si limitano a specifiche aree geografiche, ma si manifestano in modo ampio e diffuso, interessando sia i centri urbani più densamente popolati sia le remote comunità rurali. Il rapporto indica chiaramente una distribuzione disomogenea del servizio, una situazione che impatta direttamente la vita quotidiana di milioni di cittadini, compromettendo non solo le esigenze primarie ma anche le attività produttive essenziali per l'economia locale. Tra le cause principali di queste persistenti criticità vi sono la vetustà delle infrastrutture idriche esistenti, molte delle quali necessitano di interventi urgenti, la scarsità di risorse in determinate regioni dell'isola dovuta a fattori naturali o climatici, e le carenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione, che spesso portano a perdite significative.

Impegno istituzionale e strategie per un accesso equo all'acqua

Di fronte a questa emergenza idrica, le autorità cubane hanno ribadito il loro fermo impegno nell'affrontare la situazione attraverso una serie di interventi mirati e strategici. Sono stati avviati programmi specifici volti alla riparazione e all'ammodernamento delle reti idriche esistenti, con l'obiettivo primario di migliorare l'efficienza complessiva della gestione dell'acqua e garantire una maggiore equità nell'accesso per tutti i residenti, indipendentemente dalla loro ubicazione. Il Ministero delle Risorse Idrauliche di Cuba svolge un ruolo centrale e insostituibile in questo processo: è l'ente governativo responsabile della pianificazione strategica a lungo termine e della gestione operativa quotidiana di tutte le risorse idriche del Paese.

Le sue ampie competenze includono il coordinamento delle attività di manutenzione delle infrastrutture, lo sviluppo di nuove soluzioni e la protezione delle fonti idriche nazionali, elementi cruciali per la sicurezza idrica.

L'azione del Ministero si estende su tutto il territorio cubano, con un focus non solo sulla risoluzione delle problematiche immediate e urgenti, ma anche sulla promozione attiva del risparmio idrico e sulla sensibilizzazione capillare della popolazione. L'obiettivo è educare i cittadini sull'importanza cruciale di un uso sostenibile delle risorse disponibili, un principio fondamentale per assicurare la resilienza idrica dell'isola a lungo termine e per preservare questo bene essenziale per le generazioni future.