Il Comune di Castellabate ha ottenuto la prestigiosa Bandiera Blu per il 2026, un riconoscimento che non solo attesta l'eccellenza delle sue acque e la gestione sostenibile delle spiagge, ma evidenzia soprattutto il suo profondo impegno nell'accoglienza inclusiva. Questa importante conferma premia gli sforzi del Comune nel rendere il territorio accessibile e accogliente per tutti, in particolare per le persone con disabilità.

La cerimonia di consegna del vessillo si è tenuta nella sala consiliare del Comune, un momento significativo che ha visto la partecipazione del sindaco Marco Rizzo, dell'assessore al turismo e dei rappresentanti delle numerose associazioni locali.

L'evento ha celebrato il percorso intrapreso da Castellabate verso un modello di turismo sempre più attento alle esigenze di ogni individuo.

Il premio Bandiera Blu, conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), è un attestato internazionale di qualità assegnato alle località che soddisfano rigorosi criteri in materia di sostenibilità ambientale, sicurezza e offerta di servizi turistici. Castellabate si è distinta in questo contesto per aver implementato iniziative concrete e mirate a promuovere l'accessibilità universale delle sue spiagge e delle strutture ricettive. Un'attenzione particolare è stata rivolta alle persone con disabilità, con un focus specifico su quelle affette da disturbi dello spettro autistico, garantendo loro un'esperienza di soggiorno serena e appagante.

Castellabate: Un Modello di Inclusione e Accessibilità

Tra le molteplici azioni intraprese dall'Amministrazione comunale per rafforzare l'inclusione, spiccano la formazione specifica del personale impiegato nel settore turistico, la creazione di percorsi facilitati per l'accesso alle aree balneari e la predisposizione di spazi sensoriali appositamente dedicati. Queste misure sono volte a garantire che ogni visitatore possa godere appieno delle bellezze e dei servizi offerti dal borgo cilentano.

Il sindaco Marco Rizzo ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come la Bandiera Blu dell'accoglienza inclusiva rappresenti non solo un motivo di orgoglio per l'intera comunità, ma anche un forte stimolo a proseguire con determinazione nel percorso di attenzione e cura verso tutte le persone.

L'assessore al turismo ha ribadito l'intenzione del Comune di continuare a investire risorse e energie in progetti futuri, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti.

Il Valore della Bandiera Blu e il Ruolo di Castellabate

La Bandiera Blu si configura come un riconoscimento internazionale di grande prestigio, che premia le località balneari che dimostrano un impegno esemplare nella tutela dell'ambiente e nell'offerta di servizi turistici di elevata qualità. Castellabate, grazie anche alla proficua collaborazione con associazioni specializzate nel campo dell'autismo e della disabilità, ha saputo potenziare significativamente la propria capacità di accogliere persone con bisogni speciali.

Ciò è avvenuto attraverso l'implementazione di iniziative mirate, che comprendono l'adeguamento delle infrastrutture e una costante opera di sensibilizzazione degli operatori turistici, rendendoli più consapevoli e preparati.

L'Amministrazione comunale ha evidenziato come il percorso di inclusione avviato con successo negli ultimi anni possa e debba rappresentare un modello virtuoso, replicabile anche da altre realtà turistiche italiane e internazionali. La riconferma della Bandiera Blu per il 2026 consolida ulteriormente il ruolo di Castellabate come destinazione all'avanguardia, profondamente attenta ai temi cruciali dell'accessibilità e dell'inclusione sociale, promuovendo un turismo etico e responsabile per tutti.