Roma si prepara a un nuovo appuntamento con la sostenibilità e la cura dell'ambiente urbano. Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 torna infatti “Ama il Tuo Quartiere - Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio (Rai). L'iniziativa offre ai cittadini una preziosa opportunità per smaltire gratuitamente rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici e legno, contribuendo attivamente al loro recupero e riciclo.

Per l'occasione, saranno allestite complessivamente quattordici postazioni temporanee, distribuite strategicamente in undici municipi della Capitale: I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e XV.

Un'ampia copertura territoriale per facilitare la partecipazione dei residenti.

Calendario e punti di raccolta

Il programma delle "Giornate del Riciclo" prevede un'organizzazione su due giorni. Nella mattinata di sabato 25 luglio, cinque postazioni saranno operative nei municipi VI, IX, X, XII e XV. La giornata di domenica 26 luglio vedrà invece l'attivazione di ulteriori nove eco-stazioni, coinvolgendo i municipi I, IV, V, VIII, X, XII, XIII e XIV. Tutti i punti di raccolta saranno attivi dalle ore 8:00 alle ore 12:30, offrendo un lasso di tempo comodo per il conferimento dei materiali.

Materiali accettati e filiere di recupero

Le postazioni saranno attrezzate per accogliere una vasta gamma di rifiuti.

I cittadini potranno conferire materiali ingombranti come mobili e materassi, oltre a legno, metallo e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Sarà possibile smaltire anche abiti usati, prodotti tessili (quali stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti).

Un'ulteriore agevolazione: solo nelle postazioni operative il sabato sarà consentito il conferimento di sfalci e potature. Tutti i materiali raccolti verranno accuratamente differenziati per categoria merceologica e successivamente avviati alle rispettive filiere di recupero e riciclo, un passaggio cruciale per la sostenibilità urbana e la riduzione dell'impatto ambientale dei rifiuti.

L'impegno di Ama per la Capitale

L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività promosse da Ama, l'azienda capitolina responsabile del servizio di igiene urbana a Roma. Attraverso campagne di questo tipo, Ama mira a incentivare comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti e a migliorare costantemente la raccolta differenziata nella Capitale. Oltre alle postazioni temporanee, i Centri di raccolta fissi di Ama rimarranno regolarmente aperti in entrambe le giornate, fornendo un'ulteriore opzione di conferimento per i cittadini.

Per conoscere la postazione più vicina e consultare l'elenco completo dei materiali accettati, i cittadini sono invitati a visitare i canali ufficiali di Ama: il sito istituzionale, l'app dedicata e i profili social.

Queste giornate periodiche rappresentano un'opportunità fondamentale per facilitare lo smaltimento di rifiuti difficilmente gestibili con il servizio ordinario, coinvolgendo attivamente la cittadinanza nella tutela dell'ambiente urbano.