Un drone che sorveglia il mare, un sistema di acquaponica alle porte di Roma e un laboratorio dedicato alla logistica sostenibile. Tre progetti diversi, accomunati da una stessa parola: “blue”.

Sono alcune delle esperienze che raccontano il significato del Blue Ambassador Award, il riconoscimento nazionale dedicato all’innovazione sostenibile promosso dalla Fondazione ITSSIxellence con Mar Ets, in collaborazione con Alis. Le candidature, gratuite e online, resteranno aperte fino al 31 agosto.

Il premio ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Lazio.

Un premio scelto anche dai giovani

A distinguere il Blue Ambassador Award dagli altri riconoscimenti dedicati alla sostenibilità è il ruolo affidato agli studenti dei percorsi Its. I giovani non sono soltanto destinatari dell’iniziativa, ma partecipano direttamente alla selezione dei progetti.

Gli studenti coordinano infatti la Giuria Giovani, seguono la comunicazione e valutano l’impatto delle iniziative insieme al comitato composto da esperti, istituzioni e imprese.

Un modello in cui chi erediterà il futuro contribuisce anche a definirne le direzioni.

Sette categorie per raccontare la Blue Economy

I progetti candidati concorrono in sette categorie, che spaziano dall’economia circolare e rigenerativa alla logistica e mobilità sostenibile, fino alla responsabilità sociale, al turismo sostenibile e alla comunicazione legata alla tutela degli ecosistemi marini.

A essere valutati sono diversi aspetti: innovazione, impatto ambientale, economico e sociale, originalità, coinvolgimento degli stakeholder, efficacia dei risultati e possibilità di replicare le soluzioni in altri contesti.

Le realtà premiate entreranno nella Comunità degli Ambassador, una rete nazionale di imprese, professionisti e innovatori della Blue Economy, e saranno inserite nello Yearbook delle eccellenze.

“Blue non significa solo mare”

“Con ‘Blue’ non parliamo solo di mare, ma di un modello economico che tiene insieme innovazione, crescita, inclusione sociale e responsabilità verso le future generazioni”, spiega Laura Castellani, direttrice della Fondazione ITSSIxellence.

“Le trasformazioni più profonde non nascono solo dai grandi investimenti: nascono dalle scelte che ogni giorno compiono imprese, professionisti e comunità che decidono di percorrere strade nuove.

Più che assegnare un premio, vogliamo costruire una comunità di innovatori capace di ispirarne altri”.

Un percorso annuale per la Blue Economy

Nato nel 2020 dalla Fondazione ITSSIxellence insieme all’Associazione Mar - Ass. per le Attività Marine e di Ricerca, e sviluppatosi all’interno del Blue Planet Economy Expoforum, nel 2026 il premio si trasforma in un percorso annuale più aperto e trasversale. L’edizione 2026 si svolge in collaborazione con Alis - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile.